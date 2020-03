Hành trình chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Đăk R’lấp

TTYT huyện Đăk R’lấp là đơn vị y tế hạng III tuyến huyện được thành lập theo quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế và quyết định số 147/QĐ-SYT ngày 26/02/2019 thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân huyện Đăk R’lấp và nhân dân cùng tuyến trong và ngoài huyện.

Ngay từ thời điểm đầu phát sinh bệnh dịch, TTYT huyện Đăk R’lấp đã chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Trao đổi với PV, ông Phạm Khánh Tùng - Giám đốc TTYT huyện Đăk R’lấp chia sẻ: Từ khi phát động chống dịch từ Trung ương tới địa phương, trung tâm đã chủ động thực hiện đầy đủ quy trình chống dịch, thành lập các phòng, khoa có liên quan, mua sắm, sửa sang nhà cửa khu cách ly, thuốc hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, in băng rôn tuyên truyền, giấy dán, tờ rơi, tổ chức các lớp hướng dẫn trực tiếp tới cán bộ y bác sĩ, người dân, tiến hành phân loại, sàng lọc người có những biểu hiện cũng như nghi ngờ nhiễm COVID-19 và hiện cách ly 2 trường hợp từ Trung Quốc, 1 người Hàn Quốc.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang y tế.

Theo thông tin mà PV ghi nhận, trước đó vào ngày 7 tết âm lịch tỉnh Đăk Nông tiến hành họp trực tuyến triển khai trên toàn tỉnh, UBND huyện cũng thành lập ban chỉ đạo gồm Chủ tịch huyện Đăk R’lấp là trưởng ban, 1 Phó chủ tịch huyện là phó ban, 1 Giám đốc TTYT là phó ban. Thành lập ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn, thôn nắm bắt địa bàn thông tin những người có nguy cơ nguồn bệnh. Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Y tế , ban giám đốc trung tâm đã nhanh chóng tiến hành họp khẩn cấp thành lập ban điều hành phòng chống dịch do ông Phạm Khánh Tùng - Giám đốc TTYT làm trưởng ban; 1 đội phản ứng nhanh tại hệ do đồng chí Đào Kim Nghiệp - Phó giám đốc làm đội trưởng; 1 đội phản ứng nhanh tại cộng đồng do đồng chí Nguyễn Xuân Oanh - Phó giám đốc làm đội trưởng; 1 đội thường trực 24/24 về công tác phòng chống dịch trên địa bàn; 1 tổ điều trị COVID riêng gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 hộ lý, phân công lịch trực 24/24 theo dõi tại khu cách ly tập trung, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, theo dõi Sức Khỏe hàng ngày và phục vụ hậu cần cho người thực hiện cách ly. Tổ chức vệ sinh môi trường tại tất cả các khu vực quan trọng như nội tại TTYT, khu vực trường học, trạm y tế, chợ, bến xe, những nơi tập trung đông người. Ngoài ra, huyện cũng đã thành lập một khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề của huyện có số giường từ 20 đến 50 người và khu cách ly nội tại của trung tâm.