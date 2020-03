Hành trình của nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở Tây Ninh: Vẫy xe 7 chỗ lên TP HCM

Theo plo.vn, khoảng 14h ngày 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly Bến Cầu (Tây Ninh) tại TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, sau khi rời khỏi khu cách ly, người này đã đã ra đường vẫy xe và được một xe 7 chỗ (chỉ có tài xế) cho quá giang đi lên TP Hồ Chí Minh.

Khi người này đang đợi xe ở TP Hồ Chí Minh thì cơ quan chức năng xác định được vị trí, liên lạc, vận động nên đã đồng ý trở về khu cách ly. Hiện, nam thanh niên này đã được cơ quan chức năng đưa về khu cách ly an toàn bằng xe chuyên dụng.

Như đã đưa tin, sáng ngày 29/3, Sở Y tế Tây Ninh phát đi thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung huyện Bến Cầu là Lê Văn Vũ (29 tuổi, ngụ tại Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Người này trốn khỏi khu cách ly vào rạng sáng ngày 29/3 sau 10 ngày được cách ly tại đây. Điều đáng nói, nam thanh niên này chưa được xét nghiệm COVID-19

Theo thông báo khẩn của Sở Y tế Tây Ninh, người này nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài ngày 19/3/2020; được đưa cách ly vào khu cách ly tập trung Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh).

Đây không phải lần đầu tiên ngành y tế chứng kiến người phải cách ly trốn khỏi khu cách ly. Trước đó tại Hà Nội cũng có một trường hợp tương tự.

Cụ thể, ngày 25/3, Công an phường Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) đã phối hợp với Công an cửa khẩu Nội Bài và một hang hàng không nước ngoài xử lý trường hợp cô gái tên V.T.H. (sinh năm 1995) trốn khỏi nơi cư trú khi đang thực hiện cách ly tại nhà. Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn cách ly nhưng người này vẫn đến sân bay Nội Bài để thực hiện chuyến bay sang Anh.

Ngay sau khi phát hiện hành vi của H., Công an phường Sài Đồng đã thông báo khẩn cho Công an cửa khẩu sân bay Nội Bài, đồng thời gọi điện cho hang hàng không yêu cầu dừng phục vụ hành khách này.

Đại diện hang hàng không mà V.T.H. đặt vé cho biết, cô gái này là du học sinh có thể cư trú tại Anh. Cô gái này có lịch bay vào ngày 27/3 nhưng lại xin đổi vé sang chuyên bay 11h05 ngày 25/3.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ quan chức năng, đại diện hãng hàng không đã yêu cầu nữ du học sinh rời khỏi máy bay. Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài đã bàn giao nữ du học sinh này cho Công an phường Sài Đồng và đưa về địa phương bằng xe chuyên dụng.

