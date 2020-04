Hành trình của nữ tiếp viên hàng không từ khi mắc bệnh tới tình nguyện thử thuốc điều trị COVID-19

Ho tới mức muốn lôi hết nội tạng ra ngoài

Nữ tiếp viên Lê Thị Quyên (30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) có mặt trên chuyến bay định mệnh VN0054 của Vietnam Airlines từ London về Hà Nội rạng sáng 2/3. Đó là chuyến bay có bệnh nhân số 17 (ở Trúc Bạch, Hà Nội) và 14 hành khách khác sau đó được xác định mắc COVID-19.



Sau khi kết thúc chuyến bay, Quyên vẫn tiếp tục công việc của mình cho tới khi ca bệnh số 17 được công bố tối 6/3. Ngay khi nhận được thông tin, Quyên và toàn bộ đồng nghiệp trong phi hành đoàn VN54 phải cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm (Hà Nội).

Quyên kể lại, thời điểm được cách ly Quyên kể lại, thời điểm được cách ly Sức Khỏe của cô chưa có dấu hiệu bất thường. Đến ngày 10/3, khi bắt đầu có triệu chứng sốt và ho có đờm cô bắt đầu lo lắng và chủ động tới khám tại Trung tâm Y tế Hàng không. Ngày 11/3, cô được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Biết mình mắc COVID-19, Quyên lo sợ nhưng không quá bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô gọi điện báo tin cho gia đình và tự nhủ: "Tôi còn trẻ và tin rằng mình có thể vượt qua được căn bệnh này". Chỉ có điều cô không an tam khi Biết mình mắc COVID-19, Quyên lo sợ nhưng không quá bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô gọi điện báo tin cho gia đình và tự nhủ: "Tôi còn trẻ và tin rằng mình có thể vượt qua được căn bệnh này". Chỉ có điều cô không an tam khi gia đình lo lắng cho mình quá nhiều. Quyên kể mẹ cô đã khóc suốt mấy ngày khi biết con gái mắc bệnh.



Nữ tiếp viên chia sẻ những ngày điều trị ở viện, cô liên tục sốt cao, ho nhiều, tức ngực, đau hốc mắt. "Có những lúc người thân gọi điện nhưng tôi mệt tới mức không thể nhấc nổi chiếc điện thoại. Mỗi lần ho, dường như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài". Quyên không thể quên khoảng thời gian mắc căn bệnh đáng sợ và chuỗi ngày ngắn ngủi dài như một bộ phim

Tình nguyện tham gia thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19



Nữ tiếp viên cho biết, trong hơn 1 tháng điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, cô luôn nhận được sự chăm sóc tận tình và động viên từ các y bác sĩ.



"Không ít lần tôi chứng kiến cảnh bác sĩ ngủ gục trên bàn vì mệt mỏi. Khi đó, tôi ước mình có thể làm gì đó để giúp họ", Quyên kể lại trong niềm xúc động.

Khi có thông tin về chương trình tham gia thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19, Quyên đã không ngần ngại xung phong bởi cô cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống lại đại dịch.

Quyên là bệnh nhân số 46 mắc COVID-19

"Qua mạng xã hội , Internet, tôi cũng biết rằng rất nhiều y nhân viên y tế, chiến sĩ không có chỗ ăn, chỗ nghỉ, nhường nơi ở cho bệnh nhân, còn tôi ở đây được điều trị trong không gian thoải mái, chăm sóc từng bữa ăn. Nếu thử nghiệm thành công, tôi mong các bác sĩ sẽ tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả, những ngày tháng chống dịch vất vả sớm kết thúc", Quyên nói.

Ký tên đồng ý thử nghiệm thuốc xong, Quyên mới báo cho gia đình. Mẹ cô không đồng ý vì lo sợ con gặp phải bất trắc nhưng bố cô thì lại động viên và ủng hộ quyết định đó. Bản thân cô thì tin tưởng nếu có bất trắc sẽ được các bác sĩ can thiệp kịp thời.

Tin vui là sau khi sử dụng phác đồ điều trị và thuốc mới từ các y bác sĩ, cô có tiến triển tốt. Quyên có két quả xét nghiệm âm tính 3 lần và sau đó được công bố khỏi bệnh.



Sau khi được ra viện, Quyên vẫn tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà. Với Quyên, dù chưa được ra ngoài gặp gỡ mọi người nhưng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc, được ở trong căn phòng nhỏ của mình, được ăn bữa cơm mẹ nấu là bình yên hơn nhiều so với những chuỗi ngày đau ốm liên miên.



