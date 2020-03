Hành trình di chuyển của bệnh nhân thứ 49 mắc COVID-19

Chiều 14/3, Bộ Y tế xác nhận trường hợp thứ 49 mắc COVID-19 đó là nam du khách người Anh (71 tuổi, chồng bệnh nhân số 30). Hai vợ chồng bệnh nhân cùng đi trên chuyến bay VN54 từ London về Hà Nội cùng bệnh nhân thứ 17.

Đây là ca nhiễm nằm trong dự trù của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thừa Thiên - Huế. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang cho kết quả dương tính.

Tiến hành khử trùng tại khu vực nơi hai du khách luu trú tại Thừa Thiên Huế



Sáng 2/3 sau khi đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, hai vợ chồng bệnh nhân số 30 và 49 ở lại Hà Nội 3 ngày. Sau đó cả hai đi Hải Phòng bằng tàu du lịch trước khi quay lại sân bay Nội Bài.



Cả hai người di chuyển từ Hà Nội vào Thừa Thiên - Huế trên chuyến bay mang số hiệu VN1547 tối 6/3. Car hai được tài xế cùng hướng dẫn viên đưa về lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ lão, TP Huế).

Đêm 6/3, hai người này đã rời khách sạn đi ăn tối. Sau thời điểm bệnh nhân thứ 7 được phát hiện tối 6/3, cả hai du khách này đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ở 2 cơ quan này cho thấy nữ du khách dương tính với COVID-19 và trở thành bệnh nhân thứu 30. Trong khi đó, người chồng vẫn cho kết quả xét nghiệm âm tính.



Phải một tuần sau, tức 14/3, kết quả xét nghiệm người chồng mới là dương tính và trở thành bệnh nhân thứ 49 mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Thống kê số ca mắc COVID-19 tính đến chiều 14/3



Hai vợ chồng bệnh nhân này đều được cách ly và theo dõi y tế tại Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 từ ngày 8/3.



Cơ quan chức năng xác định có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 49 đang được cách ly tại khách sạn. Những người này chưa có biểu hiện ho, sốt, khó thở.



Như vậy, tính đến nay trên chuyến bay VN0054 từ Anh về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sáng 2/3 đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, bao gồm 12 người nước ngoài và 2 người Việt (là bệnh nhân số 17 và 21).



