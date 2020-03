Chuyện chưa kể về hành trình nghẹt thở cứu cháu bé mắc kẹt suốt 5 giờ trong lòng trụ điện

Trong lúc chơi đùa, bé trai 7 tuổi bị lọt vào giữa trong lòng trụ điện đã hỏng, rất may cháu bé đã được giải cứu kịp thời.

Chiều 20/3, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Gia Lai đã giải cứu thành công một cháu bé bị mắc kẹt trong lòng trụ điện đã cũ hỏng.

Cháu bé mắc kẹt là Puih Phong (7 tuổi, trú tại làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Khoảng 10h30 ngày 21/3, trong lúc chơi đùa cùng nhóm bạn tại khu vực làng Klá 1, xã Ia Dêr, Puih Phong đã ngã vào lòng trụ điện được cắm sâu 2 m dưới lòng đất.

Anh Rơ Châm Tik - một nhân chứng kể lại sự việc trên báo Thanh Niên: "Mấy đứa, cùng 7 tuổi, học lớp 1 như con mình kéo nhau đến đây chơi. Mấy hôm nay được nghỉ học do dịch COVID-19 mà. Không biết thằng Phong nghịch kiểu gì mà lọt luôn xuống trụ điện. Mình chạy ra khi mấy đứa nhỏ về gọi. Nó rơi xuống sâu, khó quá mà! Chỗ này cách TP Pleiku chỉ vài km nhưng mọi người cũng không dám thuê hay gọi khoan cắt bê tông vì sợ ảnh hưởng đến cháu bé".

Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau 2 giờ đồng hồ, người dân vẫn loay hoay không thể giải cứu cháu bé, trong khi đó, trời ngày càng oi nóng dần, cháu bé có dấu hiệu mệt, thiết oxy. Sau đó, có người đã gọi điện cho Phòng Cảnh sát PCCC – Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai. Chỉ trong vòng chưa đến 15 phút, các chiến sĩ công an đã có mặt. Lúc này, cháu bé vẫn đang gào khóc trong lòng trụ điện, chân gập lại không thể tự đứng lên được.

15 cảnh sát cứu hộ bắt đầu tìm cách giải cứu cháu bé. Đầu tiên, lực lượng chức năng tưới nước lên bê tông làm giảm nhiệt độ và sử dụng bình oxy bơm vào bên trong cho cháu bé thở, bình tĩnh trấn an cháu bé.

Sau đó, lực lượng chức năng đào đất, cho máy khoan cắt bê tông phá bỏ lớp bê tông bên ngoài. Công đoạn này được thực hiện cẩn thận để cháu bé không bị thương.

Đến 15h, khi lớp bê tông được phá ngang đầu gối, cháu bé tự duỗi chân đứng lên và được lực lượng cứu hộ bế ra ngoài, trong tiếng reo hò của mọi người.

Nhận lại con từ tay các chiến sĩ công an, anh Phul - bố cháu Phong òa khóc: "Chút nữa mình mất con rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chiến sĩ công an nhiều lắm!".





Cháu bé được đưa đến Trung tâm Y tế xã, hiện tình trạng Sức Khỏe ổn định

Kiều Đỗ (t/h)