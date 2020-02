Hành trình từ kẻ bán thận kiếm tiền thành “ông trùm” mua bán bộ phận cơ thể

Ngày 13/2, TAND TP Hà Nội đã đưa Trần Văn Phương (SN 1989, quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội Mua bán mô hoặc bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2018 do cần tiền tiêu nên Phương đã sang Campuchia bán một quả thận. Sau khi bán xong, Phương thấy nhiều người bị suy thận, cần thận ghép trong khi có nhiều người nghèo cần tiền trang trải cuộc sống sẵn sàng bán thận. Vì thế, Phương quyết định về nước, tổ chức, điều hành đường dây trung gian mua bán thận kiểm lời.

Phương trước bục khai báo

Từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018, Phương lên mạng tìm người bán thận, liên lạc rồi đưa họ đi xét nghiệm, nuôi ăn ở, chăm sóc trước khi bán thận. Theo thỏa thuận, giá mua 1 quả thận từ 240 – 320 triệu đồng. Ngoài ra, Phương còn lân la ở khu vực Bệnh viện để tìm người có nhu cầu mua bán thận.

Phương còn lập nick facebook có ghi số điện thoại để giao dịch mua bán thận cho tiện. Khi tìm được người có thận phù hợp với người cần thay thận, Phương giao giá bán từ 320 – 450 triệu đồng/quả thận. Khi ca phẫu thuận được thực hiện, người mua thận sẽ trả tiền cho Phương để anh ta trả cho người bán. Phần dư Phương được hưởng.

VKSND TP Hà Nội cáo buộc, Phương đã thực hiện 6 vụ mua bán thận, thu lời bất chính 485 triệu đồng. Trong vụ này, một số cá nhân từ vai trò là người bán thận cho Phương, sau đó đã trở thành đồng phạm, giúp sức cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

Một số đối tượng liên quan đến vụ án Phương buôn bán thận

Những người này đều có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức độ đồng phạm ở vai trò thứ yếu, đã nhận thức sai phạm và khai báo thành khẩn… Chính vì thế, cơ quan điều tra thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhưng trường hợp cảu Lê Thùy Linh (SN 1996, Bình Dương, là bạn gái của Phương), vì mục đích nhân đạo đã đi hiến 1 quả thận. Linh quen biết và trở thành bạn gái của Phương, về sau vô tình giúp sức cho bị cáo bằng cách nấu cho những người chờ ghép thận ăn tại nhà trọ.



Trong cáo trạng có nêu rõ, Linh không biết chính xác Phương thực hiện mua bán thận và những người trong nhà trọ của Phương là để bán thận. Căn cứ từ các tài liệu điều tra thì nhận thấy, không đủ cơ sở để xác định Linh là đồng phạm của Phương nên cơ quan điều tra không đề cập đến.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Do gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị cáo đi bán thận gây tổn hại Sức Khỏe 45%... Vì thế HĐXX cân nhắc giảm nhẹ án phạt. HĐXX tuyên phạt Phương 12 năm 6 tháng tù.

Nga Đỗ (t/h)