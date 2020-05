Hành vi của Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng cán bộ cấp cao của quân đội

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo hệ không nhận tội nên sau khi khởi tố, cơ quan điều tra, VKS đã cẩn thận thu thập chứng cứ, lấy lời khai người thân, bạn bè, tất cả đều không có mâu thuẫn, thù oán, không ít người được Hệ cưu mang, tất cả đã cung cấp nhiều chứng cứ khách quan về hành vi phạm tội của Hệ.

Thậm chí trong phiên xét xử ngày hôm qua (19/5), bị cáo hệ cũng vẫn giữ thái độ chối tội, cho rằng bản thân bị người khác là bị cáo Hoan, Diệt khai không đúng.

Theo đại diện VKS, bị cáo Hệ đã thành lập nhiều công ty và đứng sau chỉ đạo như Công ty Yên Khánh, Tập đoàn Đức Bình, Công ty Mai Hiền… Các công ty này có tư cách pháp nhân do người thân của Hệ đứng tên thành lập. Thực tế, các hoạt động được điều hành dưới sự chỉ đạo của Hệ. Đặc biệt, hệ chỉ đạo các công ty trên thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, hiện đang được cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ

Thủ đoạn của bị cáo trong vụ án này là thôn tính khu đất 7 – 9. Hệ đã gian dối trong việc phản ánh năng lực của công ty Yên Khánh để ký hợp đồng liên doanh với công ty Hải Thành (thuộc Quân chủng Hải quân), rồi chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất từ Công ty Hải Thành sang Công ty Yên Khánh Hải Thành và mang đi thế chấp ở ngân hàng, phục vụ lợi ích riêng của Hệ, không liên quan gì tới dự án.

Ngoài ra, công ty Yên Khánh cũng gian dối trong việc phản ánh năng lực khiến cán bộ Quân chủng Hải quân hiểu sai. Từ đó đồng ý hợp tác liên doanh với công ty này. Theo hợp đồng Công ty liên doanh Yên Khánh Hải Thành có vốn điều lệ 320 tỉ đồng, trong đó Công ty Yên Khánh sẽ góp 90%, tương đương 288 tỉ đồng. Thực tế, Công ty Yên Khánh không hề góp vốn như thỏa thuận. Do thiếu năng lực, trách nhiệm nên các cán bộ Quân chủng Hải quân đã đồng ý ký kết hợp đồng với Công ty Yên Khánh.

VKS cũng nhận định, hành vi lừa đảo của Hệ diễn ra trong nhiều năm với sự toan tính kỹ lưỡng từ khi thành lập công ty Yên Khánh. Và được thể hiện rõ nhất ở việc thế chấp khu đất 7 – 9 trong ngân hàng.

VKS cho rằng, bị cáo Hệ sẵn sàng quy chụp cho cả người thân vu khống mình nhằm che giấu thân phận, trốn tránh trách nhiệm. Song cơ quan điều tra, cơ quan công tý đủ căn cứ để xác định Hệ là người lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò người tổ chức.

Từ những lập luận trên, cơ quan công tố nhận định: Đinh Ngọc Hệ không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhà nước mà còn gây lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế, làm hư hỏng một số lượng không nhỏ đội ngũ cán bộ nhà nước, trong đó có cả cán bộ cao cấp của quân đội, đưa nhiều nguời khác vào vòng lao lý.

