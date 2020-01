Hành vi tàn độc của nghi phạm sát hại cô gái trong rẫy cà phê: Mâu thuẫn vì tiền rồi bóp cổ tới chết

Liên quan đến vụ việc thi thể cô gái trẻ được phát hiện trong rẫy cà phê áng 1/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi Giết người. Công an xác định Hùng là nghi phạm sát hại Nguyễn Thị Thu H. (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) trong rẫy cà phê của gia đình

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Khoảng sáng ngày 25/12, cả hai hẹn nhau đến rẫy cà phê của gia đình Hùng ở thôn 22 để quan hệ tình dục. Xong việc, chị H. hỏi mượn tiền Hùng nhưng không được. Sau đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn, Hùng tức giận lao tới bóp cổ nạn nhân tới chết. Không dừng lại, gã này còn lấy tay áo của H. quấn vào cổ nạn nhân.



Gây án xong, Hùng lấy sợi dây chuyền vàng của nạn nhân đi bán. Để tránh bị phát hiện, Hùng lên kế hoạch che giấu chiếc xe máy của nạn nhân bằng cách mang bỏ lại tại hồ Ea Kao, cách hiện trưởng khoảng 6 km.



Như đã đưa tin trước đó, sáng 30/12, ông Tạ Quang Tân (ngụ xã Hòa Khánh) đến thăm rẫy cà phê của gia đình tại thôn 22 thì phát hiện một thi thể phụ nữ đang phân hủy. Sau đó chính Hùng - con trai ông Tân là người đã đi trình báo với công an.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân



Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, công an xác định danh tính nạn nhân. Công an cho biết, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng lõa thể, quần tụt xuống ngang đùi, áo kéo lên đến cổ để lộ ngực và bụng. Trên cổ nạn nhân vết siết bằng ống tay áo, bàn tay phải bị mất không tìm thấy.

Trước đó, gia đình nạn nhân cho biết, ngày 25/12, chị H. nói có việc phải lên Buôn Ma Thuột nhưng đến tối không thấy về. Sau đó gia đình gọi điện không được nên đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội và trình báo với công an.



Đến gần sáng 31/12, có người phát hiện chiếc xe máy hiệu Vison của nạn nhân tại khu vực giáp ranh giữa phường Ea Tam và xã Ea Kao TP Buôn Ma Thuột.

