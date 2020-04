Hậu công khai chuyển giới, Lynk Lee bất ngờ tiết lộ có thể không đi hát được nữa

Từ khi chính thức công khai chuyện chuyển giới và come out, Lynk Lee thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nữ tính của mình trên trang cá nhân. Khán giả cũng đã dần quen thuộc với hình ảnh Lynk Lee xinh đẹp, nữ tính, tóc dài và thường xuyên make-up. Lynk Lee cũng đã thừa nhận mình từng nhiều lần can thiệp 'dao kéo' để cải thiện nhan sắc và khiến các đường nét trên mặt trở nên dịu dàng, hài hòa hơn.

Gần đây, giọng ca của những ca khúc gắn liền với lứa tuổi học trò bất ngờ khiến người hâm mộ hoang mang khi tiết lộ anh có thể không hát được nữa. Giọng ca 'Buồn thì cứ khóc đi' đã tâm sự về kế hoạch trong tương lai của mình với người hâm mộ. Lynk Lee giao lưu với khán giả và ngân lên những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình trước kia. Thế nhưng sau cùng, Lynk Lee đã đăng tải đoạn clip khoe giọng hát hiện tại cùng dòng chia sẻ: "Sau này Linh không chắc có thể hát được nữa không nhưng mọi người đừng buồn. Điều gì cũng sẽ đến, hãy đón nhận theo hướng tính cực và làm nó vui vẻ lên nào".

Dù không giải thích lý do cụ thể, nhưng nhiều người đã đoán rằng có thể do ảnh hưởng của những lần 'dao kéo' hoặc sử dụng hóc-môn chuyển giới đã gây tổn hại đến giọng của Lynk Lee. Có người cho rằng Lynk Lee sẽ chuyển sang làm công việc khác thay vì ca hát như xưa. Chia sẻ của ca sĩ này khiến những người yêu mến giọng ca của anh một thời không khỏi hoang mang, tiếc nuối cho một giọng ca đặc biệt showbiz Việt.

Cách đây không lâu, Lynk Lee vừa sang Hàn để tiếp tục phẫu thuật. Trước đó nam ca sĩ cũng thừa nhận anh đã chuyển giới từ nam sang nữ. Các đường nét trên khuôn mặt đã ngày càng dịu dàng nữ tính hơn, nhận được nhiều lời khen ngợi và yêu quý từ cư dân mạng. Lynk Lee từng thoải mái tâm sự: "Tôi đang là chính mình, không cần gồng mình trở thành một người con trai nên rất thoải mái. Mọi người có ghét thì tôi cũng chấp nhận thôi, chứ biết sao giờ. Làm sao để thuyết phục được mọi người thích tôi trong khi trước đó đã quá quen với hình ảnh nam tính".

Người hâm mộ giọng ca này vẫn hi vọng đây chỉ là dự tính hi hữu có thể xảy ra mà thôi, sau này khán giả vẫn có thể thấy một Lynk Lee đầy đam mê trên sân khấu và cháy hết mình với ca hát.

