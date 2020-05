Hậu công khai hẹn hò bị antifan xúc phạm, bạn gái Quang Hải bức xúc lên tiếng

Cách đây vài ngày, Quang Hải đã chính thức công khai hẹn hò với bạn gái mới tên Huỳnh Anh khiến dân tình không khỏi xôn xao. Bằng động thái đăng ảnh khoác vai tình tứ và thay đổi trạng thái tình cảm đã hẹn hò, tin đồn cả hai đang cặp kè đã được chính chủ xác nhận. Sau nhiều tin đồn cặp kè với loạt gái xinh nức tiếng, chàng cầu thủ đào hoa đã xác nhận bạn gái hiện tại của mình là gái xinh Huỳnh Anh. Không ít người còn hết lời khen ngợi cả hai rất có tướng phu thê, nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt. Trước đó, cả hai nhiều lần để lộ bằng chứng cho thấy đang hẹn hò như Huỳnh Anh vô tình lộ khoảnh khắc diện chiếc áo có số 19 - số áo của Quang Hải trên sân cỏ hay nam cầu thủ "thả tim" không sót post nào trên Facebook hay Instagram của Huỳnh Anh.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng cặp đôi thì có không ít những antifan bình luận ném đá, chỉ trích cả hai, đặc biệt là về phía Huỳnh Anh. Nguyên nhân của việc chỉ trích này có thể do cách đây khoảng 2 tháng, Quang Hải còn bị bắt gặp hẹn hò tình cũ Nhật Lê, nhưng rất nhanh anh chàng đã công khai hẹn hò người mới là Huỳnh Anh.

Mới đây, sau nhiều ngày im lặng và chịu đựng áp lực, chỉ trích từ công chúng, Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng. Cô cap màn hình 1 đoạn inbox bị người lạ chửi bới với những câu từ vô cùng nặng nề, xúc phạm và chia sẻ: "Rồi bạn cảm thấy thoải mái hơn chưa? Sau khi chửi mình với những lời như vậy". Không chỉ tài khoản này, có không ít người cũng vào những bài đăng của Huỳnh Anh và nhiều lần xúc phạm, mắng chửi cô nàng rất nặng nề. Theo lí luận của antifan, cô nàng không xứng đáng với Quang Hải, thậm chí đồn thổi rằng Huỳnh Anh đã "nẫng tay trên" của Nhật Lê và những lời "cà khịa" như "bao lâu chia tay", "xem hạnh phúc được bao lâu"...

Có người yêu là người của công chúng quả thật rất áp lực, tuy nhiên việc đó không đồng nghĩa với việc Huỳnh Anh hay bất kì ai phải hứng chịu những lời chỉ trích, xúc phạm vô duyên vô cớ như vậy. Việc tấn công trang cá nhân và xúc phạm, sỉ vả người khác là một hành vi xấu xí. Bạn không có quyền phán xét bất kì ai, kể cả việc bạn thấy điều đó đúng hay sai, và việc yêu đương hay hẹn hò của một chàng trai với một cô gái đều đang độc thân là rất bình thường.

Chi Nguyễn (t/h)