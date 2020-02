Hậu đám cưới riêng tư, Tóc Tiên chia sẻ lý do giữ kín thông tin

Hậu đám cưới riêng tư, Tóc Tiên gửi lời cám ơn người thân, bạn vè và chia sẻ lý do giữ kín thông tin trên trang cá nhân.

Sáng 21/1, sau đám cưới riêng tư bên bạn bè và người thân ngày 20/2 vừa qua, ca sĩ Tóc Tiên đã chia sẻ lý do giữ kín thông tin trước truyền thông và người hâm mộ. Dù phía cặp đôi và bạn bè khá là kín tiếng, nhưng những tin tức, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ của Tóc Tiên - Hoàng Touliver vẫn được chia sẻ ra bên ngoài và nhận được nhiều lời chúc phúc tâm tình của công chúng.



Chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, cô dâu Tóc Tiên đã gửi lời nhắn nhủ tới fan hâm mộ và khán giả đã luôn yêu mến giọng hát của cô, luôn dõi theo câu chuyện tình cảm nay đã kết thành quả ngọt giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver:



"Thương gửi những ai quan tâm,



Thật sự giờ đây Tiên không biết phải viết gì nói gì cho hợp hoàn cảnh này. Tiên chỉ xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những lời chúc mừng của mọi người gần xa- trực tiếp có, gián tiếp ý nhị cũng có. Cảm ơn vì đã tôn trọng Tiên và người thân Thật sự giờ đây Tiên không biết phải viết gì nói gì cho hợp hoàn cảnh này. Tiên chỉ xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những lời chúc mừng của mọi người gần xa- trực tiếp có, gián tiếp ý nhị cũng có. Cảm ơn vì đã tôn trọng Tiên và người thân gia đình



Nếu có theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của Tiên hơn 15 năm qua, mong mọi người hiểu cho lý do vì sao Tiên xin phép được giữ kín những riêng tư nhất về mình: Phần vì bản tính cố hữu của Tiên và “đối tác” đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường, phần lớn hơn là vì chúng mình chỉ muốn được khán giả yêu thương bằng chính những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc. Một lần nữa, chúng mình xin cảm ơn những ai đã quan tâm- và xin lỗi nếu tin tức hôm qua có làm phiền mọi người.



P/S 1: Em mong các anh chị phóng viên báo chí tác nghiệp không bị cảm lạnh ạ, hãy hiểu cho em huhu



P/S 2: Gửi lời thương yêu đến #fairies đã thầm lặng dõi theo và chúc mừng chị. Tối nay chiến tiếp nhé"



Những lời chia sẻ tâm tình của Tóc Tiên khiến người hâm mộ lẫn công chúng đều cảm động. Tóc Tiên còn tỏ ra lo lắng cho những phóng viên, báo chí phải tác nghiệp trong thời tiết lạnh, và không quên nhắn nhủ yêu thương tới người hâm mộ. Dù sao, Những lời chia sẻ tâm tình của Tóc Tiên khiến người hâm mộ lẫn công chúng đều cảm động. Tóc Tiên còn tỏ ra lo lắng cho những phóng viên, báo chí phải tác nghiệp trong thời tiết lạnh, và không quên nhắn nhủ yêu thương tới người hâm mộ. Dù sao, đám cưới cũng là chuyện quan trọng của đời người, việc muốn tổ chức kín đáo bên những người thân yêu là điều dễ hiểu. Dẫu có là người nổi tiếng, thì họ cũng muốn có những giây phút riêng tư.



Dưới phần bình luận, nhiều ca sĩ, người hâm mộ đã gửi tới cặp vợ chồng son Tóc Tiên và Hoàng Touliver những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cái kết đẹp của câu chuyện tình dài nhiều năm. Vốn luôn là người kín tiếng, dù có tin đồn hẹn hò từ năm 2015, nhưng đến tận tháng 9/2019 vừa qua Tóc Tiên mới thừa nhận chuyện tình cảm với Hoàng Touliver. Kể cả khi đã công khai, cặp đôi vẫn chỉ nhẹ nhàng, yên bình bên nhau mà không mấy khi chia sẻ tin tức cho công chúng.



Ngày 20/2 vừa qua, dù đã giữ kín thông tin, nhưng người hâm mộ và công chúng vẫn biết và hồ hởi vui mừng trước đám cưới đẹp như mơ của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Trong những bức hình hiếm hoi chụp cặp đôi làm nghi thức trong nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt, người ta có thể thấy cô dâu và chú rể tươi cười không ngớt, ngọt ngào quấn quít bên nhau. Đến chiều cùng ngày, cặp đôi tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi tại biệt thự sân vườn lãng mạn bên người thân và bạn bè.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Hé lộ không gian nơi dự đoán sẽ tổ chức hôn lễ giữa Hoàng Touliver và Tóc Tiên

Chi Nguyễn (T/h)