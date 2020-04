Hậu đăng ảnh hút thuốc lá bị chỉ trích dữ dội, Cao Thái Hà chính thức lên tiếng xin lỗi

Trong thời gian qua, Cao Thái Hà luôn được cư dân mạng yêu quý bởi diễn xuất ngày càng tiến bộ, tự nhiên và tính cách thân thiện dễ gần. Cô tham gia một loạt phim truyền hình hút khán giả và đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng công chúng. Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng sau một hành động có phần thiếu suy nghĩ.

Trên trang Instagram cá nhân, Cao Thái Hà chia sẻ clip có đoạn cô đang phì phèo hút thuốc lá trước ban công nhà mình. Hình ảnh xấu này đã bị nhiều người cắt ghép và lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động này của nữ diễn viên , cho rằng cô đang đi ngược lại hình tượng trong sạch của mình và có thể gây ảnh hưởng tới một bộ phận người hâm mộ trẻ tuổi. Tuy nhiên, không ít người cũng chia sẻ bênh vực Cao Thái Hà, nói rằng đây là chuyện riêng tư và là cách để cô xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sau vụ lùm xùm này, mới đây nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng xin lỗi về hình ảnh hút thuốc lá của mình. Cao Thái Hà viết trên Facebook cá nhân của mình: "Sáng nay thức dậy thật sự rất hoang mang. Hôm qua là sinh nhật của Hà, gần đây Hà stress vì phim mới và công việc kinh doanh nên Hà đã uống 1 ít bia, hút 1 điếu thuốc và Hà có đăng clip trên story mừng sinh nhật mình. Nếu như điều đó ảnh hưởng đến các bạn fan nhỏ và khán giả của Hà thì Hà thành thật xin lỗi". Được biết, 20/4 là sinh nhật của nữ diễn viên, trước đó cô cũng đăng tải nhiều hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy của mình bên chiếc bánh sinh nhật cùng với lời chúc tuổi mới.

Dù đã lên tiếng nhận lỗi, vụ việc vẫn đang rất thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Có thể hành động của nữ diễn viên không sai, nhưng việc người nổi tiếng đăng ảnh hút thuốc lá có thể ảnh hưởng tới những người hâm mộ nhỏ tuổi, chưa ý thức hết sự nghiêm trọng của sự việc và có thể sẽ học đòi theo thần tượng. Người nổi tiếng luôn phải đối mặt với những áp lực vô hình, nên cẩn trọng mọi hành động để không phá vỡ hình tượng cá nhân hay làm ảnh hưởng người hâm mộ, nên chú ý 'vui thôi đừng vui quá'.



Chi Nguyễn (t/h)