Hậu Giang: Bắt giữ đối tượng tự xưng là Phó cục trưởng Cục Cơ Yếu đến công an huyện “thăm anh em”

Trả lời báo chí, thượng tá Lê Văn Huệ - Phó trưởng Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang ) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra lệnh tạm giữ đối với đối tượng Diệp Ngọc Hà (Sn 1973, ngụ tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Giảm mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo quy định tại Điều 339, Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h50 ngày 19/12, ông Diệp Ngọc Hà mặc quần áo Công an, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng đến Công an huyện Châu Thành A.Tại đây, đối tượng này tự giới thiệu là Phó cục trưởng Cục Cơ yếu của Bộ Công an đang trên đường đi công tác nên ghé qua Công an huyện Châu Thành A để thăm hỏi anh em.

Đối tượng Diệp Ngọc Hà

Trong quá trình nói chuyện, cán bộ nhân viên Công an huyện Châu Thành A phát hiện vụ Phó cục trưởng này có nhiều biểu hiện nghi vấn, không giống một chiến sĩ công an chuyên nghiệp nên Ban chỉ huy Công an huyện đã báo cáo với đại tá Phan Hoàng Lắm – Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện liên hệ đến Văn phòng Bộ Công an và Cục cơ yếu Bộ Công an để xác định xem đối tượng Hà có phải Công an thật hay không.

Sau khi nhận được thông tin, ông Hà không phải chiến sĩ trong ngành công an nên đã triệu tập đến phòng trực ban Công an huyện để làm việc. Tại đây, ông Hà thừa nhận mình không phải Công an. Đồng thời tự nguyện giao nộp thẻ Đảng, chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà.

Ông Hà khai, tất cả những giấy tờ này được mua của 1 người không quen biết thông qua mạng xã hội . Sau khi nhận được đồ ông đã ăn vận, chải chuốt như một chiến sĩ Công an để đi đến Công an huyện Châu Thành A.

Hiện cơ quan chức năng Công an huyện Châu Thành A đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hà để mở rộng điều tra, làm rõ mục đích đối tượng giải mạo chức vụ, cấp bậc, bị trí công tác vào Công an huyện để làm gì.

