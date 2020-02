Hậu Giang, Kon Tum tổ chức cách ly người trở về từ vùng dịch Hàn Quốc

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kon Tum, ngày 27/2, ngành Y tế tỉnh vừa thực hiện cách ly Y tế đối với 3 người về từ Hàn Quốc. Trong đó có 2 người Hàn Quốc trước khi nhập cảnh vào Việt Nam có đến khu vực Deagu, vùng tâm dịch COVID-19. Ngày 23/2, họ đã nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó đến sân bay TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai và về TP.Kon Tum.

3 người đang thực hiện cách ly tại Kon Tum (Ảnh: Công Lý)

Trường hợp còn lại là phiên dịch người Việt Nam, tiếp xúc với 2 người Hàn Quốc này từ ngày 23 đến 26/2 nên cũng cách ly y tế.

Hiện nay, tỉnh Kon Tum đã tiến hành cách ly 3 trường hợp trên tại khu cách ly tập trung của tỉnh vào cuối giờ chiều 26/2. Thời điểm hiện tại, Sức Khỏe của 3 trường hợp cách ly ổn định, không có các triệu chứng của bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum và Trung tâm Y tế TP.Kon Tum đang tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với 2 người Hàn Quốc và người phiên dịch vận động những trường hợp này tự thực hiện cách ly tại nhà.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tính đến hôm nay ngày 27/2, tỉnh Hậu Giang đang tiếp nhận cách ly tập trung 46 trường hợp.

Trong số đó, có 12 người quốc tịch Hàn Quốc, 29 người là công dân Hậu Giang, 5 người có tiếp xúc gần với người Hàn Quốc và về từ Hàn Quốc. Đồng thời còn có 192 trường hợp đang được nhân viên y tế tiếp cận hướng dẫn cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Khu vực cách ly tại tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, toàn tỉnh có 7 khu cách ly tập trung là Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy và Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi tỉnh.

Trao đổi với PV, ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết địa phương đang rất chủ động và quyết liệt trong công tác cách ly đối với người có nguy cơ nhiễm COVID- 19.

Ông cũng cho hay: “Qua theo dõi, tình trạng sức khỏe của tất cả các trường hợp cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà đều ổn định. Tỉnh đã chỉ đạo tại các điểm cách ly tập trung đều có bố trí và đảm bảo tốt điều kiện sinh hoạt cá nhân cho người dân”.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác giám sát, điều tra dịch tễ người đến Hậu Giang từ vùng dịch hoặc có đi qua khu vực, quốc gia có dịch, lãnh đạo tỉnh này đã sớm chỉ đạo quyết liệt trong cả hệ thống chính trị , đặc biệt là đối với ngành y tế, chính quyền địa phương, các sở, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, quản lý.

Trong đó, nhiệm vụ của Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, nắm thông tin từng hộ gia đình (có yếu tố nước ngoài). Kèm theo là thực hiện tuyên truyền vận động người dân, phối hợp cung cấp thông tin, lịch trình của người thân ở nước ngoài khi trở về địa phương để quản lý, thực hiện giám sát y tế và được hướng dẫn thực hiện cách ly theo quy định.

Cũng theo đại diện UBND tỉnh Hậu Giang, hiện tỉnh đang giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ tại địa bàn và đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, cũng như đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các cấp độ diễn biến dịch bệnh, chuẩn bị khu cách ly, đảm bảo đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho người dân…

