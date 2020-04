Hậu nghi vấn ngoại tình, đánh vợ con, Châu Khải Phong ra mắt MV về người thứ ba

Tối 20/4, Châu Khải Phong đã tung MV về người thứ ba , kết hợp với Quang Đăng Trần - ca sĩ từng thuộc công ty K-ICM, tham gia thi 'The Voice 2015'. Ca khúc 'Trò Đùa' nối tiếp chuỗi ca khúc được ra mắt trước đó là 'Chẳng Gì Là Mãi Mãi', 'Hãy Chỉ Cho Anh', 'Nếu Em Hết Thương Rồi'. Đáng chú ý, 'Trò Đùa' có nội dung về người thứ ba, và được ra mắt sau loạt lùm xùm chuyện nam ca sĩ ngoại tình, đánh đập, dồn vợ con vào đường cùng.

Được biết, MV 'Trò Đùa' được Châu Khải Phong và Quang Đăng Trần lên kế hoạch quay rất nhanh, chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày. Do lo ngại dịch bệnh COVID-19, nam ca sĩ muốn thu gọn ekip và rút ngắn thời gian thực hiện nên đã quay MV với một ý tưởng rất đơn giản, chỉ mất 2 lần quay.

Toàn bô MV chỉ là cảnh đen trắng hai nam ca sĩ cùng lái xe, không còn cảnh quay nào khác. Về bài hát này, Châu Khải Phong cho biết: "Đây như một cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông về câu chuyện tình yêu mà họ đã trải qua, không ai mong muốn tình yêu có sự xuất hiện của người thứ ba. Đôi khi, người đàn ông chọn từ bỏ tình yêu đó để không gây tổn thương cho chính mình, cho người con gái mà họ còn yêu".





Châu Khải Phong cho biết anh rất tự tin vào các sản phẩm của mình, ca khúc mới nhất thuộc thể loại pop ballad pha chút R&B khá mới mẻ. Châu Khải Phong tâm sự: "Phong mong đây cũng như “món ăn” tinh thần với “hương vị” mới để gửi tặng đến khán giả và nhất là fanclub Squalls của Phong. Phong rất mong mọi người sẽ vẫn luôn yêu thương và ủng hộ sản phẩm này kết hợp với Quang Đăng Trần cũng như chặng đường dài phía trước của hai anh em".

Về phía Quang Đăng Trần, anh từng là thí sinh trong cuộc thi 'Giọng hát Việt 2015' và trước đó hoạt động dưới trướng công ty quản lý K-ICM. Anh là một trong những người lên tiếng 'ném đá' K-ICM mạnh mẽ nhất trong vụ lùm xùm tai tiếng khiến Jack phải rời nhóm và rời công ty cuối năm 2019. Sau đó, nam ca sĩ đã rời công ty vì mâu thuẫn về hợp đồng cũng như vấn đề tác quyền.

Trước đó, Châu Khải Phong bất ngờ bị một cô gái tự nhận là vợ đăng bài tố cáo anh ngoại tình, dồn vợ con vào đường cùng. Sau 1 ngày im lặng, nam ca sĩ cho biết đây toàn bộ là chuyện bịa đặt vì anh là người luôn coi gia đình là số một, sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy. Sau scandal, nam ca sĩ bỏ ngoài tai những tin đồn không đúng sự thật và vẫn tập trung vào làm nhạc, dự kiến sẽ ra mắt nhiều ca khúc mới trong tương lai.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)