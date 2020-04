Hậu scandal bị bạn gái cũ tố ngoại tình, La Chí Tường mất trắng gần 400 tỷ

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng người hâm mộ làng giải trí Hoa ngữ không khỏi choáng váng trước scandal ngoại tình của La Chí Tường. Trên trang cá nhân của mình, Châu Dương Thanh - bạn gái 9 năm của nam diễn viên, ca sĩ đã công khai đăng tải bài viết xác nhận tin chia tay, đồng thời tố cáo, vạch trần con người thật của La Chí Tường. Nàng hotgirl nổi tiếng này tố anh ngoại tình , có điện thoại riêng để tiện liên lạc với 'gái', thích quan hệ tập thể.... Sau đó, La Chí Tường phải đăng tải 2 bài viết để xin lỗi Châu Dương Thanh và tất cả những người đã bị anh lừa dối trong suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, xin lỗi khong thôi vẫn chưa đủ, scandal này đã khiến hình ảnh và sự nghiệp của 'Ông hoàng vũ đạo châu Á' bị hủy hoại. Từng là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất showbiz Trung, nay La Chí Tường bị hủy hợp đồng hàng loạt. Một số nguồn tin cho biết, chỉ 2 ngày sau khi scandal nổ ra, La Chí Tường đã mất 90-100 triệu nhân dân tệ (tương đương 315-350 tỷ đồng).

Chẳng hạn như La Chí Tường vừa có hợp đồng đại diện 1 nhãn sữa chua, khi hợp đồng vừa có hiệu lực ngày 23/4 thì xảy ra scandal. Ngay sau đó, nhãn hàng đã phải tháo vội bài viết, thay ảnh người đại diện thương hiệu sang Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Tử Thao.

La Chí Tường đang là HLV của chương trình truyền hình thực tế 'Sáng Tạo Doanh' gồm 20 tập, cát-xê ước tính lên tới khoảng 76 triệu Tệ (266 tỷ đồng). Tuy nhiên, trước scandal này của nam ca sĩ, ê kíp chương trình đang có ý định thay người khẩn cấp, xóa bỏ mọi bài đăng liên quan đến La Chí Tường trên weibo chính của show.

Bên cạnh hãng sữa chua, show truyền hình, La Chí Tường cũng là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu khác như đồng hồ, kem tươi, sản phẩm làm đẹp ,... Do scandal của nam diễn viên, các nhãn hàng này đang gặp thiệt hãi lớn, ước tính dến cả trăm triệu Tệ. La Chí Tường cũng mất thêm khoảng 6 hợp đồng quảng cáo khác, tổng thiệt hại lên tới 100 triệu nhân dân tệ.

Trước scandal này, nam diễn viên chỉ đăng hai bài viết lên tiếng, trong đó có chính thức xin lỗi bạn gái cũ Châu Dương Thanh. Anh viết: "Tôi gởi lời xin lỗi trịnh trọng đến tiểu thư Châu Dương Thanh trong phần tình cảm này. Xin lỗi, tôi sai rồi! Trong 9 năm thanh xuân, em đã hy sinh toàn bộ cho anh, là anh không biết cách trân quý chúng, không biết cách trân quý người mà anh yêu nhất. Mang tâm lý ấu trĩ hết lần này hết lần khác lừa gạt em, làm em chịu tổn thương, khổ sở. Tôi thật sự đã phạm rất nhiều sai lầm, tôi cũng phải gởi lời xin lỗi với tất cả các cô gái từng bị tôi lừa gạt cũng như không tôn trọng. Xin lỗi, tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả."

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)