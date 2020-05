Hậu tin đồn bị Duy Mạnh đánh đập, đích thân 'công chúa béo' Quỳnh Anh lên tiếng đính chính

Những ngày gần đây, những tin đồn liên quan đến chuyện xích mích, lục đục của đôi vợ chồng trẻ Duy Mạnh Quỳnh Anh khiến nhiều người xôn xao, bàn tán. Nhiều fanpage, hội nhóm về showbiz, thể thao liên tục share những tin đồn thất thiệt, không có bằng chứng xác thực về cặp đôi. Theo đó, những nguồn tin này cho rằng Duy Mạnh đánh đập Quỳnh Anh, cả hai xích mích nghiêm trọng đến mức... gỡ bỏ cả tình trạng quan hệ 'đã kết hôn' trên trang cá nhân của mình.

Ban đầu, trước nhìn tin đồn trên, cả Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều giữ im lặng. Tuy nhiên, động thái dường như nhằm mục đích khiến mọi chuyện không đi quá xa lại khiến nhiều người lầm tưởng những thông tin thất thiệt là sự thật. Mới đây, có vẻ như không để những tin tức xấu lan xa, ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn đã chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, 'công chúa béo' Quỳnh Anh đã viết:

"Thật sự thì mỗi khi có tin đồn nhảm lại đi thanh minh thì rất mất thời gian và nhàm chán. Việc của mình là sống cuộc đời của mình chứ không phải đi thanh minh với ai hết. Nhưng chuyện đồn nhảm ngày hôm qua đã đi quá xa, quá giới hạn và mình buộc phải lên tiếng. Tin đồn nhảm vậy mà các anh các chị cứ share ầm ầm, comment ác liệt hả hê thì em cũng CHỊU! Đánh đập, huỷ trạng thái kết hôn trên FB. Chồng mình vẫn yêu thương, chiều chuộng hai mẹ con hết mực. Hàng ngày vẫn đi đi về về 40km để bôi dầu rạn cho mẹ và đọc truyện cổ tích, hát cho con nghe mỗi tối. Nghe tiếng bố con đập thành bụng mẹ mạnh không hiểu vì thích hay phản đối giọng ca của bố nữa. Từ khi hết cách ly xã hội chưa ngày nào bố không về với hai mẹ con. Sáng hôm sau bố vẫn dậy sớm đi tập xa, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định giờ giấc tập luyện hồi phục. Lúc bố đau chân không đi được, mẹ vẫn vác con theo đi khắp nơi, giúp bố mọi việc, bố nói: trước giờ bố chấn thương, có lúc suy sụp đến tự kỉ nhưng lần này có 2 mẹ con làm động lực tinh thần bố cực kì thoải mái. Và bố sẽ cố gắng nỗ lực 200 - 300% sức lực để trở lại để kiếm tiền nuôi con nữa chứ. Và đến lúc chân bố đi lại được, việc trong nhà bố đều giúp đỡ mẹ, giặt quần áo, giúp mẹ nấu cơm, lau nhà, hay tối nào cũng hỏi: "Mẹ có hai lựa chọn, 1 là ăn yến, 2 là uống sữa". Đó là những điều bình dị trong cuộc sống mà gia đình mình đều tận hưởng với nhau mỗi ngày. Mẹ và bố yêu nhau 5 năm, đến thời điểm thích hợp xin phép gia đình hai bên cưới xin đàng hoàng, và cả nhà đều hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của con. 5 năm qua khó khăn có, cãi vã chắc chắn có, nhưng nghĩ tới bỏ nhau thì chưa. Bố mẹ yêu nhau từ khi cả hai chưa có gì trong tay, lương tháng 5 triệu, bố vẫn đi xe dream đón mẹ mỗi lần đi chơi, có lúc còn hết sạch tiền ăn này. Và đến giờ ngày qua ngày cố gắng để tạo lập nền móng, có điều kiện kinh tế đủ để đón con chào đời. Bố hay cả mẹ không chỉ sống cuộc sống của riêng mình, mà còn phải biết thương con, lo cho con đủ đầy tình thương và phát triển tốt nhất. Vậy liệu bố mẹ có để hạnh phúc của mình bị đánh mất dễ dàng không? Cuộc đời phía trước còn rất dài, như lời ông dặn và mong muốn với bố mẹ, dù gặp phải chuyện gì, nhà mình vẫn cố gắng cầm tay nhau bước tiếp. Đối với mẹ hiện tại thì chỉ có điều quan trọng nhất là mong con đủ tháng đủ ngày, chào đời mạnh khoẻ. Các anh các chị có thể ghét em, nguyền rủa em và không mong em có hạnh phúc cũng không sao. Người yêu mến thì có dịp gặp em sẽ yêu mến lại, còn người ghét thì mặc kệ thôi. Các page muốn câu like câu view bằng việc bịa đặt ác ý lên vợ chồng em cũng được. Yên tâm em thấp cổ bé họng, không có khả năng đi gỡ bài, không có thời gian đi kiện đâu. Nhưng sống và làm việc có đức thì mới bền! Đừng hả hê khi thấy gia đình hàng xóm có chuyện, vì cuộc đời mà, biết đâu được mai nghiệp chướng rơi vào trúng đầu vì những gì tạo nên hôm nay đấy. Vậy thôi, hết chuyện để hóng rồi, mẹ con em vẫn được bố nó yêu thương, chưa đánh đập, vẫn tình cảm nhé. Em muốn được yên ổn đi làm và sinh con, chồng em cũng muốn tập trung luyện tập chờ trở lại. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và chúc phúc! Hết chuyện."

Đính kèm bức tâm thư, Quỳnh Anh còn đăng hình ảnh kèm câu nói xúc động mà bố cô dành cho cặp đôi trong ngày cưới : "Bố giao Quỳnh Anh cho con, con đường phía trước dẫu có gian nan, gập ghềnh mong cả hai vẫn bên nhau". Động thái này của Quỳnh Anh như một cách đập tan mọi tin đồn rạn nứt, chứng minh tình yêu của cả hai vẫn còn rất ngọt ngào, sâu đậm. Dù vậy, việc Quỳnh Anh không nhắc tới status tâm trạng hôm trước cũng như cặp đôi đều xóa tình trạng quan hệ vẫn khiến không ít người bán tính bán nghi.

Sau đó, chị gái Quỳnh Anh là Huyền Mi cũng thẳng thừng thông báo những thông tin trên là sai sự thật, không quên dằn mặt antifan. Cô khẳng định: "Không có đường quyền nào nha các vị. Mẹ bầu cần ngủ sớm mà cầu thủ cũng phải đi ngủ để tập phục hồi! Mọi người đừng vì tin vịt mà gọi nhà em cháy máy nữa."

Chi Nguyễn (t/h)