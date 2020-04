Hậu tin đồn cặp kè 'tiểu tam', chủ tịch Taobao bị giáng chức, hủy bỏ nhiều quyền lợi

Trước đó, vào ngày 17/4, cư dân mạng Trung Quốc được một phen nổi sóng trước bài đăng tố cáo chủ tịch Taobao Tưởng Phàm đang lén lút cặp kè hotgirl nổi tiếng bậc nhất xứ Hoa Trương Đại Dịch. Đáng chú ý, chủ nhân của bài viết này chính là người vợ 'đầu ấp tay gối' của Tưởng Phàm với nickname Đổng Hoa Hoa. Tài khoản này viết: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh báo cô. Đừng quyến rũ chồng tôi thêm nữa, bởi tôi không phải là người dễ đối phó đâu. Xin hãy tự trọng và kiểm điểm bản thân mình" và không ngần ngại tag thẳng người đẹp.

Sau đó, Chủ tịch Tưởng đã gửi lời xin lỗi tới công chúng thông qua trang tin nội bộ của Alibaba. Anh viết: "Những bình luận của gia đình tôi và các tin đồn trên Weibo ngày hôm qua đã làm ảnh hưởng tồi tệ đến công ty, do đó tôi xin lỗi tất cả mọi người. Đồng thời, tôi đề nghị công ty điều tra nội bộ các vấn đề có liên quan. Xin lỗi vì sự phiền toái này". Tuy nhiên, trước lời xin lỗi có phần lấp liếm này, cư dân mạng một lần nữa trở nên phẫn nộ, chỉ trích thậm tệ vị doanh nhân sinh năm 1985 này.

Đến ngày 27/4 vừa qua, tập đoàn Alibaba thông báo đã điều tra, xử lý vụ bê bối của Tưởng Phàm và hủy bỏ tư cách người cộng tác với Alibaba. Anh cũng bị giáng chức xuống từ Phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn xuống làm Phó chủ tịch Tập đoàn, hủy bỏ mọi quyền lợi trước đó. Tuy nhiên, đại diện tập đoàn này cũng khẳng định Tưởng Phàm không tham nhũng.



Đến thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục chỉ trích Tưởng Phàm và lên án người thứ ba Trương Đại Dịch, gọi cô là 'Trương Tiểu Tam' và rất bức xúc khi bài đăng ban đầu được cho là của người vợ đã bị xóa bỏ. Trước tin đồn là ' tiểu tam ', phía Trương Đại Dịch chỉ trả lời ngắn gọn: "Đó chỉ là một sự hiểu lầm". Sau đó, người đẹp tiếp tục đăng tải các bộ ảnh mới lên trang cá nhân nhưng lại tắt đi tính năng bình luận trên Weibo.

