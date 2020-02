Hé lộ bất ngờ về vòng cổ đính 286 viên kim cương Quỳnh Anh đeo trong đám cưới ngày 9/2

Theo đúng lịch trình đã lên từ trước, hôm nay (9/2), cầu thủ Duy Mạnh tổ chức đám cưới với “công chúa béo” Quỳnh Anh. Hôn lễ diễn ra từ 9h đến 22h cùng ngày.

Sáng nay, Duy Mạnh và đoàn nhà trai đã sang nhà Quỳnh Anh xin dâu. Thủ tục xin dâu diễn ra khá nhanh gọn. Sau đó Duy Mạnh cùng cô dâu lên xe đến nhà trai. Tuyển thủ Việt Nam luôn thể hiện sự quan tâm, ân cần nhất dành cho “vợ béo”.

Duy Mạnh đã đưa Quỳnh Anh về đến nhà trai

Đám cưới Duy Mạnh – Quỳnh Anh là hôn lễ được mong chờ nhất làng bóng đá Việt vào đầu năm 2020. Trong hôn lễ này, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều đầu tư rất nhiều và chu đáo.

Sáng nay, dân tình không ngừng xuýt xoa, trầm trồ về nhan sắc của cô dâu và chú rể trong đám cưới. Duy Mạnh xứng danh là hotboy tuyển Việt Nam khi mặc vest đen bảnh bao. Còn Quỳnh Anh dịu dàng, xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt trong điểm nhẹ nhàng, tươi tắn.



Đặc biệt, điều khiến Đặc biệt, điều khiến người hâm mộ tò mò nhất là chiếc vòng cổ Quỳnh Anh đeo khi Duy Mạnh đến đón dâu. Được biết, chiếc vòng cổ này Quỳnh Anh được mẹ tặng cho trước khi tổ chức hôn lễ với Duy Mạnh.

Chiếc vòng cổ Quỳnh Anh đeo trong đám cưới

Trước đó, cô nàng đã từng “đập hộp” chiếc vòng trong một clip được đăng tải trên Youtube. Theo đó, chiếc vòng bằng vàng trắng đính 286 viên kim cương, có giá 34.200 USD (khoảng gần 800 triệu đồng).

Duy Mạnh và Quỳnh Anh đều là những người trẻ có nhiều thành tựu trong sự nghiệp và kinh doanh . Cặp đôi đã tích lũy được cho mình kha khá trước khi về chung nhà. Chính vì thấy, cả hai đầu tư khá mạnh tay cho hôn lễ này.

Cận cảnh chiếc vòng cổ của Quỳnh Anh



Sau lễ ăn hỏi hôm 15/1, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã đăng hình ảnh hé lộ về lễ phục trong đám cưới. Duy Mạnh diện một bộ vest thêu “A&M” lồng vào nhau trên ngực áo. Đây là chữ viết tắt tên cặp đôi.

Về phần mình, Quỳnh Anh cũng “khoe” chiếc váy cưới với dòng chia sẻ: “Chiếc váy đẹp nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời mình”. Đây là chiếc váy Duy Mạnh đặt thiết kế riêng cho “vợ béo”.

Theo một số nguồn tin, chiếc váy cưới của Quỳnh Anh có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Nhìn qua độ “chịu chi” của cả hai, nhiều người cho rằng, đám cưới này họ bỏ ra hàng tỷ đồng.

Quỳnh Anh "đập hộp" vòng cổ kim cương mẹ tặng

Nga Đỗ (t/h)