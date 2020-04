Hé lộ bí mật bên trong căn hầm ở giữa đồi vắng ở Vĩnh Phúc sau 1 tuần đưa vào sử dụng

Mặc dù đang dồn toàn bộ lực lượng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng Công an huyện Sông Lô vẫn triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khoảng 15h ngày 14/4, Công an huyện Sông Lô đã ập vào bắt giữ 27 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền theo hình thức xóc đĩa trong căn hầm bí mật giữ đối vắng của xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Trong đó, có 24 đối tượng trú trên địa bàn huyện Sông Lô, 3 đối tượng còn lại trú ở huyện Lập Thạch.

Đường vào hầm bí mật giữ đồi vắng

Tại hiện trường, Công an thu giữ tang vật gồm: 57 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 11 xe mô tô các loại. Ngoài ra còn thu giữ dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Ngay sau đó, các đối tượng bị áp giải về trụ sở Công an huyện Sông Lô để lấy lời khai, mở rộng điều tra.

Theo tin từ Công an huyện Sông Lô, địa điểm đánh bạc là một hầm bí mật được xây dựng ở giữa đồi hoang. Hầm này được che gấu bằng đất đồi. bên trong có nhà vệ sinh để các đối tượng đã vào không phải đi ra ngoài trong thời gian đánh bạc.

Một trong 3 cổng vào hầm bí mật

Cũng theo cơ quan Công an, đường vào hầm bí mật heo hút, ít người qua lại. Có 3 cổng vào trong hầm với 3 lớp sắt bảo vệ kiên cố. Khi lực lượng chức năng nắm bắt rõ địa hình căn hầm này mới tiến hành phong tỏa, ập vào bắt giữ để không bỏ lọt tội phạm.

Tụ điểm đánh bạc bên trong hầm bí mật

Hiện Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ đánh bạc dưới hầm bí mật này.

