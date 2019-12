Hé lộ bức thư tuyệt mệnh bên cạnh 3 thi thể phụ nữ trong căn nhà khóa trái

Liên quan đến vụ phát hiện 3 thi thể nữ giới trong căn nhà khóa trái ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), mới đây nguồn tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác nhận đây là một vụ tự tử.

"Do đây là vụ tự tử nên gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm. Thi thể các nạn nhân được người nhà mang về quê an táng sau khi phát hiện", báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ, do vậy danh tính các nạn nhân cũng như các tình tiết liên quan vẫn chưa được công bố.

Tuy nhiên, theo lời của vị tổ trưởng dân phố nơi xảy ra vụ việc, các nạn nhân đều là các cô gái trẻ cùng sinh sống trong căn nhà 5 tầng trong hẻm 193/180/35, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể 3 cô gái trẻ

Tiết lộ với báo Vietnamnet, vị này cho biết chủ nhà là cô gái khoảng 30 tuổi, quê Hải Dương. Ngôi nhà được đứng tên bố của cô gái, mua ở đây được khoảng 10 năm nay. Thời gian gần đây, có thêm 2 cô gái trẻ khác cũng là người Hải Dương đến ở cùng trong căn nhà này.

Thời điểm phát hiện sự việc, bên cạnh thi thể 3 cô gái, người ta còn tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh.

"Khoảng 23h ngày 28/12, tôi nhận được tin báo có người tử vong trên địa bàn. Khi tới hiện trường, người thân và thợ khóa đang phá cửa. Ba người trẻ tuổi phát hiện chết trên giường, bên cạnh có bức thư tuyệt mệnh", tổ trưởng dân phố kể.

Cũng theo vị tổ trưởng tổ dân phố, khi tiếp cận hiện trường, bạn thân của nạn nhân cho biết đã nhận được tin nhắn thông báo tự tử. Khi mất liên lạc, người bạn này đã thông báo cho gia đình nạn nhân. Khi tới nơi, mọi người thấy căn nhà đã khóa trái bên trong, trên tầng vẫn bật đèn.

"Tôi nghe bố cô gái kể lại, là cô này đang bị trầm cảm , mà 2 cô gái kia cũng như vậy. Trước đó, cô gái con chủ nhà đã từng nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử nhưng không chết, lần này lại tử tử thêm lần nữa", vị này tiết lộ trên báo Lao Động.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 23h ngày 28/12, người dân nghe thấy tiếng xôn xao tại ngôi nhà 5 tấng tại hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm và bất ngờ phát hiện có 3 người phự nữ tử vong bên trong, 1 trong số đó là chủ nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân liền trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương và lực lượng công an. Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bố mẹ cãi nhau, bé gái nhảy lầu tự tử

Xem thêm:

Kiều Đỗ (t/h)