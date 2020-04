Hé lộ chân dung ác phụ hạ sát con trai 3 tuổi rồi uống thuốc ngủ tự tử không thành

Theo tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh , đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 30/3, Vi Thị Dung dẫn con trai đến phòng trọ của bạn trai mới nằm trên đường Khắc Niệm, tỉnh Bắc Ninh chơi. Khi cháu bé đang ngủ say thì Dung lấy dây sạc điện thoại tự thắt cổ. Đúng lúc này, cháu bé tỉnh dậy và bật khóc.

Sợ mọi người phát hiện sự việc nên Dung đã dùng tay bóp cổ, bịt mũi con trai cho đến khi chết. Tiếp đó, ác phụ uống 40 viên thuốc ngủ và cắt dây điện ghí vào người để tự tử nhưng không thành.

Khi không thể chết bằng hai cách trên, Dung lấy bột sắn dây pha với mật ong cùng thuốc ngủ uống và ôm con ngủ. Đến khoảng 19h cùng ngày, người bạn trai về phòng trọ phát hiện sự việc nên đã đưa hai mẹ con đi Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu trai đã tử vong từ trước đó.

Vi Thị Dung sát hại con trai rồi tự tử nhưng không thành

Nhận được tin báo về vụ án trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vào cuộc thu giữ vật chứng, tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đồng thời bắt giữ ác phụ Vi Thị Dung để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn với bạn trai nên Dung nghĩ quẩn, nảy sinh ý định tự tử. Nhưng Dung không thể ngờ được dù đã dùng mọi biện pháp nhưng không thể tự sát thành công.



Nạn nhân 3 tuổi là con của Dung và người chồng trước. Sau khi chia tay chồng, Dung nảy sinh tình cảm với bạn trai mới.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang lấy lời khai, điều tra rõ vụ việc trên.

Nga Đỗ (t/h)