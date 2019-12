Tiết lộ sốc về gã chồng nổ súng bắn chết vợ: Giống dân buôn hàng lậu, nghi có biểu hiện dùng ma túy

Liên quan đến vụ việc người đàn ông nổ súng sát hại vợ, bắt con đẻ làm con tin rồi nổ súng tự sát, trưa ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 29/12/2019, chị Vũ Thị Huyền (Sn 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) hiện đang sống tại thôn 10B, xã Hải Xuân (TP Móng Cái) cùng Phạm Văn Hương (chồng Huyền, tên gọi khác là Hưng – SN 1981, trú tại cột 8 phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Tại đây, Hưng dùng súng (dạng súng hoa cải) bắn chị Huyền tử vong.

Chân dung Phạm Văn Hương (Hưng) - kẻ giết vợ, bắt con đẻ làm con tin

Công an xác định, thời điểm gây án, Hưng có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp. Cũng theo điều tram nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình giữa Hưng và vợ. Trước đó không lâu, chị Huyền đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn , dự kiến phiên tòa đưa xét xử vào ngày 31/12/2019.

Sát hại vợ xong, Hưng cầm súng chạy đến nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến (SN 1981, rú tại khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái). Thời điểm đó trong nhà chỉ có đứa con ở nhà. Hưng dùng súng uy hiếp bắt hai đứa trẻ phải gọi điện cho mẹ về rồi cầm súng cố thủ ở tầng 2.

Nhận được tin báo án của nhân dân, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng tổ chức phong tỏa, ngăn chặn để vây bắt đối tượng Hưng.

Qua trích xuất camera an ninh trong nhà phát hiện Hưng đang ngồi cầm súng tì vào căm nhưng đột nhiên khẩu súng phát nổ làm Hưng tử vong. Hai đứa con Hưng nghe thấy tiếng nổ đã chạy ra khỏi nhà.

Nhà chị Yến - nơi Hưng tự nổ súng tự sát

Liên quan đến sự việc này, bà Sinh – Trưởng thôn 10B (xã Xuân Hải, TP Móng Cái) cho biết: Vợ chồng Hưng không phải người gốc Móng Cái. Căn nhà họ mua ở thôn này cách đây 2 năm nhưng chỉ thấy chị Huyền và con riêng sống nhiều, nhưng họ rất kín tiếng.

Một người hàng xóm khác kể, lâu lâu lại thấy Hưng đi xe Jeep chạy về làng với sắc mặt lạnh giống với những kẻ chuyên buôn lậu ở khu vực biên giới Móng Cái. Trước đó, có thời điểm Hưng còn xuất hiện cùng chiếc BMW sang trọng.

Anh T. (hàng xóm) cho biết: “Thời gian gần đây, dân buôn lậu ở Móng Cái làm ăn kém, chắc vì thế hắn giảm phong độ. Nghe nói, hắn còn nghiện ma túy nên ít người dám tiếp xúc lắm”.

Thu Nga (t/h)