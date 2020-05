Hé lộ chân dung vị Tổng giám đốc gây tai nạn rồi để tài xế nhận tội thay

Ngày 17/5, Công an huyện Trần Đề, Sóc Trăng đang tạm giữ ông Phạm Văn Són, người được cho là Tổng giám đốc gây tai nạn rồi để tài xế nhận tội thay. Ông Són là Tổng Giám đốc Công ty CP Tống Kỳ Hòa (chủ đầu tư Trung tâm thương mại Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả chết người". Nạn nhân là anh L.S.R.

8 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Hiện trường vụ tai nạn

Người nhà nạn nhân tổ chức đám tang cho anh R.

Người dân phát hiện sự việc, đưa anh R. tới Bệnh viện tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó, đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng. Sáng hôm sau, tài xế cuả ông Són đến cơ quan Công an khai nhận mình là đối tượng gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, do phát hiện nhiều điểm nghi vấn, cơ quan chức năng đã cho mời ông Són tới làm việc. Sau đó, ông Són thừa nhận mình là người lái xe gây tai nạn và cho tài xế đi nhận tội thay.

Được biết, ông Són là chủ đầu tư dự án trung tâm thương mại ở P.1, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, từng bị nhiều người dân tố cáo. Nhiều tiểu thương cho rằng trung tâm thương mại ông Són đang xây chỉ là các ô nhỏ, mái che tạm bợ nhưng lại cho thuê với mức giá cao là 500.000 đồng/tháng. Nếu muốn có chỗ ngồi bán tử tế, người dân phải thuê từ 2-4 ki ốt trở lên. Ông Són cũng bị người dân tố là "qua mặt" chính quyền địa phương để bán nền nhà đường, theo hợp đồng "góp vốn xây nhà ở" do ông Phạm Văn Són ký với người dân thì giá khoán gọn là 2,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp thu mua nền nhà là 13 triệu đồng/ m2.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Trưởng Ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn?