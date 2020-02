Hé lộ danh tính chủ nhân xe Lexus đầu biển xanh đuôi biển trắng xuất hiện ở chùa Tam Chúc

(Thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam) gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất về sự việc. Liên quan đến thông tin xuất hiện xe sang đầu biển xanh, đuôi biển trắng ở sân chùa Tam Chúc gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất về sự việc.

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông , Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua quá trình xác minh làm rõ, cơ quan chức năng xác đinh chiếc biển xanh ở phần đầu xe là biển thật, còn biển trắng ở đuôi xe là biển giả.

"Cục đã xác định chiếc xe ô tô trên có biển trắng không do cơ quan có thẩm quyền cấp", Thượng tá Nguyễn Quang Nhật thông tin.

Xe 2 biển xanh - trắng xuất hiện ở chùa Tam Chúc.



Theo nguồn tin của Báo Giao thông, biển xanh 80A-058.79 đúng là được cấp cho Theo nguồn tin của Báo Giao thông, biển xanh 80A-058.79 đúng là được cấp cho xe Lexus . Cơ quan chức năng đã xác định chủ nhân đứng tên trong giấy đăng kí ô tô biển xanh 80A-058.79 là thuộc Hội đồng Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam, có địa chỉ tại 73 Quán Sứ, Hà Nội.

Do đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển phương tiện đeo đầu biển xanh - đuôi biển trắng số tiền 5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe (GPLX) 2 tháng và tạm giữ phương tiện 1 tuần.

Trước đó, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, những ngày Tết Nguyên đán, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe mang biển số "kỳ lạ" xuất hiện ở chùa Tam Chúc.

Theo nội dung clip, chiếc xe ô tô Lexus LX570 đỗ tại khu vực sân chùa Tam Chúc có tới 2 biển kiểm soát khác nhau. Trong khi đuôi xe có BKS màu trắng 30A-058.68 (loại dành cho xe cá nhân và doanh nghiệp) thì phía đầu xe lại mang BKS màu xanh 80A-058.79 (dành cho các cơ quan hành chính sự nghiệp).

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip về chiếc xe sang "kỳ lạ" trên đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Cục CSGT cho biết hiện đã giao cho Công an tỉnh Hà Nam xác minh cụ thể thông tin phản ánh trên mạng xã hội và xử lý vi phạm nếu có.

Kiều Đỗ (t/h)