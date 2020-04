Hé lộ danh tính đồng phạm vụ phòng chat thứ N: Thanh niên SN 2001 tên Kang Hoon

Ngày 16/4, truyền thông Hàn Quốc cho biết kẻ có nickname Butta - đồng phạm của Cho Joo Bin (nickname Baksa), kẻ cầm đầu phòng chat thứ N đã được tiết lộ. Ban đầu, cảnh sát đã tổ chức cuộc họp để quyết định có tiết lộ danh tính cậu ta hay không, và kết quả là việc công khai là cần thiết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hình sự Hàn Quốc một nghi phạm nhỏ tuổi được tiết lộ danh tính. Cơ quan cảnh sát thủ đô đã mở ủy ban thảo luận gồm 3 sĩ quan cảnh sát, 4 thành viên ủy ban bên ngoài (luật sư, giáo sư đại học, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học), hai người trong số thành viên ủy ban là phụ nữ.

Danh tính của gã đồng phạm vụ 'Phòng chat thứ N' là Kang Hoon, sinh tháng 5/2001. Ban đầu, lãnh đạo TP Seoul cho hay: Ngày mai (17/04), khi tôi chuyển Kang Hoon từ nhà tù đồn cảnh sát Jongro đến Văn phòng công tố viên trung tâm Seoul vào khoảng 8 giờ sáng, khuôn mặt của cậu ta sẽ được tiết lộ". Tuy nhiên, loạt ảnh thời trung học của Kang Hoon đã bị nhiều người lan truyền trên mạng.

Phía cảnh sát cho biết, Kang Hoon bị buộc tội tham gia sản xuất và phân phối khai thác tình dục , bao gồm cả tuyển dụng và quản lý các thành viên trả phí trong Phòng chat Baksa (Tiến sĩ) - phòng chat tình dục trên Telegram do Cho Joo Bin cầm đầu. Kang Hoon được cho là kế toán của phòng chat, quản lý lợi nhuận và trực tiếp rút số tiền thu được và gửi cho thủ phạm chính Cho. Hiện chưa rõ số tiền những kẻ cầm đầu phòng chat tình dục kiếm được là bao nhiêu, nhưng cánh át đã thu được 130 triệu won ở nhà Cho Joo Bin. Kang Hoon là nghi phạm thứ hai bị tiết lộ thông tin cá nhân do phía cảnh sát đánh giá cậu đã phạm tội nghiêm trọng.

Thông thường, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, thông tin nghi phạm thường không được tiết lộ, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể tiết lộ nếu đáp ứng các yêu cầu như sự tàn bạo hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng. Hơn nữa, theo Đạo luật trừng phạt bạo lực tình dục hiện nay tại Hàn Quốc, người chưa thành niên (dưới 19 tuổi) được loại trừ khỏi việc tiết lộ danh tính. Tuy nhiên, cũng trong Đạo luật này có một điều khoản chỉ rõ một người sẽ không còn là thanh niên sau ngày 1/1 của năm người đó tròn 19 tuổi.

Kang Hoon sinh năm 2001, do đó y sẽ thành 19 tuổi vào tháng 5/2020, theo luật thì từ ngày 1/1/2020 Kang Hoon đã được coi là người lớn. Do đó, quyết định công khai thông tin cá nhân được đưa ra, danh tính và thông tin của Kang Hoon sẽ được công khai với truyền thông vào ngày 17/04 tới đây, khi bị đưa đi truy tố tại Sở cảnh sát Jongno.

