Hé lộ danh tính kẻ cầm đầu sới bạc lớn nhất ở Đồng Nai

Theo tin từ Zing , chiều tối ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công sòng bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực giáp danh giữa 3 tỉnh Đồng Nai với Bình Thuận và Lâm Đồng, bắt 130 người.

Sòng bạc này được đặt tại địa phận thôn 10 (xã ĐaKai, huyện Đức Linh, Bình Thuận). Đây là khu vực địa hình phức tạp, có đồi dốc ít người qua lại, cây cối um tùm.

Để triệt phá sòng bạc này, cơ quan chức năng phải huy động hàng trăm cảnh sát bao vây tứ phía. Qua khám xét hiện trường, phát hiện, sòng bạc chủ yếu hoạt đồng lắc tài xỉu. Tại hiện trường, Công an thu giữ hàng trăm triệu đồng, nhiều ô tô, xe máy các loại cùng dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Những đối tượng tham gia đánh bạc

Qua công tác lấy lời khai, cơ quan điều tra xác định sới bạc này do 3 người cầm đầu. Tuy nhiên mới chỉ xác định được danh tính đối tượng Nguyễn Quang Tôn (41 tuổi, ngụ tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Hai người còn lại chưa rõ lai lịch, chỉ mới xác định được tên là Phi và Cu ở cùng quê Bình Thuận.

Được biết, 3 đối tượng này tổ chức các sới bạc để thu tiền xâu tại các khu vực rừng đồi núi. Chúng liên tục thay đổi địa điểm, cử người canh gác cẩn thận để tránh sự nhòm ngó của cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, sới bạc này đã được hình thành trong một thời gian khá dài. Để đối phó với lực lượng chức năng. Các đối tượng luôn thay đổi địa điểm nên cơ quan điều tra phải thành lập chuyên án để đấu tranh.

Khoảng 20 người đứng ra tổ chức chuyên thuê xe ôm làm phương tiện di chuyển tới địa điểm đã hẹn trước. Sau đó cắt cử nhiều người cảnh giới trong nhiều khu vực nhằm theo dõi sự xuất hiện của Công an.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

