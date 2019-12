Hé lộ danh tính nam thanh niên bị đốt cháy cạnh xe máy ở Đắk Lắk

Công an huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên bị đốt cháy tử vong bên cạnh chiếc xe máy ở ven đường.

Sáng 18/12, thông tin từ Công an huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk ), đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra về nguyên nhân tử vong của một thanh niên theo tin trình báo của người dân.

Trước đó tờ Dân Trí đưa tin, khoảng 21h30 ngày 17/12, một người dân đi đường tá hỏa phát hiện một nam thanh niên tử vong tại khu vực đường giao thông liên xã Quảng Tiến - Ea M’Nang (huyện Cư M’gar).

Sau đó người này đã hô hoán mọi người đến trông giữ hiện trường rồi đi trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an huyện có mặt phòng tỏa hiện trường , lấy lời khai nhân chứng và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện trường vụ án

Qua điều tra, Công an xác định danh tính nạn nhân là anh Nông Văn Hoàng (2002, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar). Được biết, anh Hoàng tử vong trong tình trạng đa chấn thương, cơ thể bị cháy sém. Bên cạnh thi thể là chiếc xe máy bị bể nát. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phức) cũng thụ lý vụ án một chủ quán ăn sáng bốc cháy ngay giữa ngã ba đường lúc rạng sáng. Hiện trường ở ngã 3 đường thuộc tổ 3 (khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước



Qua xác định, danh tính nạn nhân là anh N.C.T. (32 tuổi, trú tại TP Đồng Xoài). Anh T. là chủ một quán bán đồ ăn sáng trên địa bàn thành phố. Theo một cán bộ điều tra, tại hiện trường nạn nhân bị cháy từ phần bụng lên đến đầu, nằm nghiêng sang một bên. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bí ẩn người đàn ông chết cháy giữa đường lúc nửa đêm

