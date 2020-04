Hé lộ danh tính nhóm thanh niên chặt đứt tay người đàn ông ở TP HCM ngày 2/4

Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an đã xác định được danh tính nhóm đối tượng chặt đứt tay của anh H.Đ.H. sau vụ va chạm giao thông nhẹ.

Theo tin từ Công an quận 12 (TP Hồ Chí Minh), ngày 4/4, đơn vị đã xác định được danh tính nhóm thanh niên chặt đứt tay của anh H.Đ.H. (SN 1986; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) khi đang tham gia giao thông trên một cung đường ở quận 12.

Danh tính nhóm thanh niên này gồm: Đinh Quang H. (SN 1994), Nguyễn Anh T. (SN 1988) và Huỳnh Thanh T. (SN 1998, cùng ngụ tại quận 12). Hiện Công an quận 12 triệu tập, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân vụ việc.





Cũng trong ngày 4/4, bệnh viện Quân y 175 đã có thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của anh H.. Theo đại diện Bệnh viện , các y bác sĩ đã nối thành công cánh tay bị chặt đứt của bệnh nhân. Hiện tại Sức Khỏe bệnh nhân ổn định, các đầu ngón tay trái bắt đầu cử động. Đây là một ca phẫu thuật nối tay thành công.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ, anh H. đã được chuyển về theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực, Viện chấn thương chỉnh hình. Sức khỏe ổn định, tỉnh táo.

Nằm điều trị trong bệnh viện, anh H. vẫn không khỏi bàng hoàng về vụ việc đã xảy ra với mình. Anh H. cho biết, ngày 2/4, anh lái xe ô tô đi công việc và đang trên đường trở về nhà. Khi di chuyển đến đoạn đường Tân Chánh Hiệp 10 thì xe va phải xe máy do một nam thanh niên cầm lái.

Hung khí gây án

Cũng theo anh H., đây chỉ là một va chạm nhỏ và xe máy của nam thanh niên không bị đổ. Anh H. ngay sau đó dừng xe xuống nói chuyện với nam thanh niên này. Khi đang nói chuyện thì 2 người khác xuất hiện. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào người anh H..

Lúc đó anh H. không phản kháng, chỉ đứng vòng tay xin lỗi mong nhóm này bỏ qua. Một lúc sau, anh định lên xe rời đi thì bất ngờ bị một người trong nhóm cầm hung khí lao đến chém đứt tay.

Phát hiện sự việc, một số người dân nhanh chóng đưa anh H. và bàn tay vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên Công an. Theo các nhân chứng, nhóm thanh niên này rất hung hãn nên không ai dám vào can ngăn.

Clip ghi lại hiện trường vụ án ngày 2/4

Nga Đỗ (t/h)