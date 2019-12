Hé lộ danh tính thi thể nữ giới đang phân hủy, mất một bàn tay trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk

Sau khi có kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi, Công an đã xác định được danh tính của nạn nhân là chị N.T.T.H. (SN 1998) được gia đình báo mất tích cách đây 1 tuần.

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện thi thể nữ giới trong rẫy cả phê vắng này, sáng 31/12, lãnh đạo UBND xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân nghi bị sát hại trong rẫy cà phê.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Gia đình chị H. cho biết, nạn nhân đã mất tích từ ngày 24/12. Khi không thấy chị về, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội facebook và trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ án

Cũng theo vị lãnh đạo xã Hòa Khánh, nhận được tin báo mất tích của gia đình, chính quyền đã phối hợp với gia đình để rò la tin tức của chị H. nhưng không được. Gọi điện không có người trả lời, hỏi thăm bạn bè thân thích, các mối quan hệ xã hội thì ai cũng lắc đầu không biết.

Thi thể chị H. được phát hiện vào ngày 30/12 khi ông Tạ Quang Tân đi thăm rẫy cà phê. Ông Tân đến gần phát hiện thi thể bị đặt nằm ngửa dưới gốc cà phê, mất một bàn tay phải và chiếc áo bị kéo lên đến tận cổ.

Được biết, khu vực phát hiện thi thể chị H. nằm sâu trong rẫy, đường vào khá nhỏ, hẹp, ít người dân sinh sống. Điều lạ lạ lùng là sau khi thi thể người phụ nữ này được phát hiện và đăng tải lên mạng xã hội thì một tài khoản facebook được cho là của chị H. đã vào bình luận, nói rằng mình đang làm ở Đà Nẵng tuần sau mới về Đắk Lắk.

Tài khoản fb bị nghi là của chị Thu Hường

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, sáng ngày 30/12, nhận được tin báo của nhân dân, Công an TP Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đến phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, thi thể chị H. được phát hiện trong tình trạng lõa thể, mất một bàn tay và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm thấy tử thi bị đen giống như bị đốt nhưng không phát hiện dấu hiệu bị cháy.

Thiếu tá Thái Khắc Chính – Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, từ các dấu vết ở hiện trường nghi ngờ đây là một vụ án mạng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra còn cần phải đợi kết luận khám nghiệm tử thi để đưa ra thông tin chính xác nhất.

Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đã mời gia đình đến nhận dạng và lấy lời khai.

Thu Nga (t/h)