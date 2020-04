Hé lộ danh tính thi thể quấn trong bao tải bỏ bên lề đường từ tờ đơn xin việc

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể quấn trong bao tải được phát hiện đêm qua (13/4), Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.



Trong quá trình khám nghiệm hiện trường vào đêm qua, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi. Thi thể nạn nhân chưa bị phân hủy. Khi kiểm tra sâu bên trong bao tải thì phát hiện 1 tờ đơn xin việc với dòng thông tin “chú Cường, gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình”.

Công an thức trắng đêm để điều tra

Từ thông tin trên, cơ quan điều tra bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ tại phường 6, quận Tân Bình). Công an đã tìm cách liên lạc với gia đình nạn nhân. Đồng thời, cũng tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực phát hiện thi thể nạn nhân và các tuyến đường ở quận Gò Vấp để khoanh vùng nghi phạm.

Sau đó, người công nhân này trình báo sự việc lên Công an quận Gò Vấp. Nhận được tin báo, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh xuống phong tỏa hiện trường.