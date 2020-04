Hé lộ hung thủ thực sự trong vụ người đàn ông ở Lâm Đồng bị bắn chết lúc đang ngủ say

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường cùng trú tại thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi Giết người. Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 4/4, nạn nhân là ông Phạm Văn Dũng (SN 1964, chồng Nga và là bố của Trường).

Theo tin từ Tiền Phong, bước đầu các đối tượng khai nhận chồng/cha là ông Dũng hay uống rượu rồi chửi bới, đánh đập hai mẹ con nên nảy sinh lòng căm hận. Trước Tết Nguyên Đán 2020, ông Dũng từng đuổi Trường ra khỏi nhà rồi đi làm thợ hồ ở Tây Ninh.

Đến tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện báo cho vợ và con trai yêu cầu mang tiền về nhà để tổ chức giỗ cho bố ông và kèm theo lời đe dọa nếu không chuẩn bị đủ tiền sẽ đánh. Khi gọi điện tâm sự với con trai, bà Nga có buộc miệng nói nếu lần này có đánh nữa thì sẽ giết chết ông Dũng.

Hung khí gây án

Đến chiều ngày 3/4, Trường cầm theo khẩu súng về nhà và giao cho mẹ cất giữ. Trong cơn tức giận, đêm ngày 3/4, bà Nga gọi điện cho con trai về để “xử” chồng. Đến 23h cùng ngày, Trường về nhà và bảo mẹ mang khẩu súng ra bên ngoài để nạp đạn rồi mang vào phòng khách để.



Đến khoảng 4h ngày 4/4, Trường mang súng vào phòng ngủ, chĩa vào người bố 3,4 lần nhưng không dám bắn. Trường lại ôm súng ra ngoài nói với mẹ: “Con không làm được, mẹ có làm thì làm”.

Nghe con nói vậy, bà Nga cầm con dao Thái Lan đi vào phòng ngủ nhưng rồi cũng lại đi ra và nói với con trai: “Tay mẹ run quá, đâm không được”. Thấy vậy, Trường lấy con dao từ tay mẹ mang ra ngoài giếng nước cất.

Hiện trường vụ án

Lúc này, bà Nga lại đi vào phòng nằm ngủ cạnh chồng. Trong lúc ngủ, ông Dũng có trở mình nghiêng mặt sang phía vợ đang nằm. Nhìn thấy mặt chồng, nỗi căm tức của bà Nga trào dâng, trong lúc tức giận, bà thò tay xuống gầm giường lấy súng chĩa vào chồng, bóp cò bắn.

Nghi ngờ bệnh nhân bị sát hại nên phía Bệnh viện đã trình báo vụ việc lên Công an. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau nhiều giờ làm việc, Công an ra lệnh bắt tạm giữ vợ và con trai nạn nhân.