Hé lộ không gian nơi dự đoán sẽ tổ chức hôn lễ giữa Hoàng Touliver và Tóc Tiên

Phòng ngủ với tông màu nâu trầm ấm áp

Ban công sang chảnh, view cực đẹp

Sau khi tin đồn trên được chia sẻ trên MXH, người hâm mộ cặp đôi đang tìm mọi cách để nhìn thấy căn biệt thự vừa hoàn thiện của Tóc Tiên - nơi được dự đoán là sẽ tổ chức đám cưới đẹp như mơ của hai người vào ngày mai 20/2. Bên cạnh những hình ảnh do chính chủ đã đăng tải trước đó, nhờ story bạn bè của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đăng tải mà người hâm mộ được chiêm ngưỡng mãn nhãn địa điểm này.

Tóc Tiên đã từng chia sẻ về căn biệt thự này nhiều lần trước đây

Những người nổi tiếng là bạn bè thân thiết với Hoàng Touliver và Tóc Tiên như Aiden, nhiếp ảnh gia ruột Milor Trần, Ngọc Thảo, Hạt Mít, stylist Kelbin Lei… đều đăng tải story cho thấy họ đang ở Đà Lạt. Đáng chú ý, dù mỗi người chụp ở một góc độ khác nhau, nhưng cư dân mạng tinh ý phát hiện ra rằng thực chất họ đang xuất hiện tại một địa điểm. Dựa vào những chia sẻ trước đó của chính Tóc Tiên, người hâm mộ càng chắc chắn rằng đây chính là căn biệt thự vừa hoàn thiện của nữ ca sĩ, và những người thân thiết của cặp đôi đã cùng về đây chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver sắp về một nhà?

Theo Zing , một nguồn tin bí mật cho hay đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại ngày 20/2 tới đây tại biệt thự vừa hoàn thành của nữ ca sĩ ở Đà Lạt . Nguồn tin này còn cho biết đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, hạn chế khách chỉ còn khoảng 50 người gồm gia đình hai bên và những người bạn thân thiết nhất với cô dâu, chú rể. Dự kiến dàn khách mời sẽ bao gồm những người nổi tiếng là bạn thân thiết của cặp đôi như Soobin Hoàng Sơn, vợ chồng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh, Ngọc Thảo, Cường Seven, Mlee, Kimmese, Big Daddy,... Được biết, cặp đôi đã chụp ảnh cưới đầu tháng 2/2020 và đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới.

Nếu những điều trên là sự thật, thì chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đám cưới đẹp như mơ giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Người hâm mộ không khỏi háo hức và vui mừng trước thông tin đám cưới này.

Hoàng Touliver và Tóc Tiên sắp về chung 1 nhà?

Chi Nguyễn (t/h)