Hé lộ lá thư tuyệt mệnh xót xa của nữ sinh treo cổ tự vẫn trong phòng trọ ở Bình Dương

“Con có lỗi với ba mẹ. Con ngàn vạn lần xin lỗi ba mẹ. Là do con yếu đuối, con không thể tự mình vượt qua được khó khăn…”

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh thắt cổ tự tử trong phòng trọ, ngày 12/1, đại diện Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ) thông tin: Đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 10/1, một người bạn ghé phòng trọ của nữ sinh L.T.T.T. (SN 1999, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương ) tại một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Lên (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) để lấy máy tính. Tuy nhiên, người bạn này gọi mãi không thấy T. trả lời nên nhìn ghé qua cửa sổ thì thấy nạn nhân treo cổ tự tử.

Quá hoảng hốt, người này hô hoán người dân xung quanh và nhờ thông báo đến Công an. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lợi có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc lên Công an TP Thủ Dầu Một. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Phòng trọ nơi T. treo cổ tự tử

Theo một số bạn bè thì T. là có khuôn mặt xinh đẹp, hiện đang là tinh viên đại học. Thường ngày T. hiền lành, hòa nhã với mọi người. Trước khi sự việc xảy ra, T. vẫn đến trường bình thường và không hề có biểu hiện bất thường gì.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện một lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại. Trong nội d ung thư chủ yếu là những lời xin lỗi của nạn nhân đến cha mẹ và tâm sự về cuộc sống khó khăn, trong đó có vấn đề mà bản thân cô không thể vượt qua được. T. cũng dặn dò cha mẹ một số điều liên quan đến việc an táng mình.

Cụ thể, nạn nhân T. viết: “Con gái có lỗi với ba mẹ. Con ngàn vạn lần xin lỗi ba mẹ. Là do con quá yếu đuối, con không thể tự mình vượt qua được khó khăn. Kiếp này con không thể đền đáp công sinh thành, dưỡng dục, kiếp sau con xin nguyện làm bất cứ thứ gì để đền đáp. Xin ba mẹ mang con đi hỏa táng, để tro cốt con được ở bên cạnh ba mẹ, đừng để con ở dưới lòng đất lạnh lẽo ngoài kia nha ba mẹ! Con yêu ba mẹ! Bảo T. thông báo đến thầy cô, bạn bè của con để họ đến tiễn con nhé. Con nhớ họ lắm!''.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một thụ lý.

Nữ sinh lớp 7 tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Nga Đỗ (t/h)