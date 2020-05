Hé lộ loạt scandal nghi ngoại tình của chồng Chung Hân Đồng ngay sau ngày cưới

Mới đây, truyền thông đưa tin nữ diễn viên Chung Hân Đồng và chồng bác sĩ Lại Hoằng Quốc đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu tháng 3, kết thúc cuộc hôn nhân của cả hai kết thúc chỉ sau 14 tháng chung sống. Đáng chú ý, chính nàng A Kiều mới là người chủ động đệ đơn ly hôn, đã 2 lần mong muốn chấm dứt quan hệ với chồng.

Sau khi thông tin này nổ ra, nguyên nhân của cuộc ly hôn nhanh chóng được cư dân mạng mổ xẻ. Một số người cho rằng đây là do cặp đôi đã chóng yêu, cưới vội, từ lúc hẹn hò đến khi kết hôn chỉ kéo dài hơn 1 năm dù tình yêu chưa đủ chín muồi. Nhiều người khác lại cho rằng, nguyên do khiến Chung Hân Đồng quyết định ly hôn là do chồng cô thường xuyên ngoại tình, cặp kè hotgirl.

Được biết, cặp đôi quen nhau vào tháng 10/2017 thông qua sự giới thiệu của bạn bè, đến tháng 3/2018 thì Hoằng Quốc cầu hôn nữ ca sĩ đình đám một thời. Đến khoảng cuối năm 2018, Chung Hân Đồng chính thức lên xe hoa với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Lại Hoằng Quốc. Khi ấy, nhiều người tỏ ra vui mừng cho nữ nghệ sĩ khi cô tìm được bến đỗ cho cuộc đời sau nhiều năm lận đận tình duyên, sự nghiệp đổ vỡ sau scandal ảnh nóng chấn động với Trần Quán Hy.

Vị bác sĩ đào hoa từng cặp kè nhiều người đẹp

Trước đó, một số nguồn tin nói rằng bác sĩ họ Lại vốn là kẻ lăng nhăng. Theo QQ, do sở hữu ngoại hình điển trai, giàu có, Hoằng Quốc từng hẹn hò với nhiều phụ nữ xinh đẹp, thậm chí từng bỏ người yêu lâu năm để cưới ' tiểu tam ' tên Ivy. Đáng chú ý, sau khi cưới Ivy, Hoằng Quốc liên tục tìm đến những cuộc vui bên ngoài, có không ít bạn tình. Sau đó, cả hai đã chia tay. Một thời gian sau thì Hoằng Quốc hẹn hò với Hân Đồng và làm đám cưới.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết hôn, cặp đôi liên tục vướng vào tin đồn lục đục, rạn nứt. Dù đã kết hôn với Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc vẫn thường ra ngoài tìm niềm vui mới, ngoại tình , qua lại với nhiều hotgirl xinh đẹp và bỏ bê vợ. Thậm chí, vị bác sĩ này còn từng bỏ mặc vợ bị ốm để đàn đúm vui chơi cùng bạn khác giới. Anh cũng từng bị tố là tuýp người khoa trương, muốn trục lợi từ lễ cưới do mời rất nhiều bác sĩ, trung tâm thẩm mỹ dù Hân Đồng chỉ muốn một đám cưới riêng tư.

Bị tố đi chơi đêm với gái lạ, bỏ bê vợ

Vào tháng 9/2019, một blogger giải trí đăng bài tố chồng Chung Hân Đồng có tình một đêm. Người này cho hay Hoằng Quốc có theo dõi tài khoản của một cô nàng hotgirl ngực khủng, nhưng đã hủy theo dõi người đẹp trên và xóa các dấu vết bình luận trước đó khi bị phát hiện. Blogger này viết: "Cứ lúc nào không có vợ cạnh bên là anh ta lại giở trò mờ ám. Thật đáng khinh, tôi thấy anh cứ follow rồi unfollow liên hồi".

Ngày 8/11/2019, trang Sina đưa tin Lại Hoằng Quốc bị bắt gặp đi ăn khuya với một người phụ nữ trẻ đẹp. Thậm chí, người phụ nữ này còn vui vẻ livestream, Hoằng Quóc cũng tỏ ra rất nhiệt tình.

Khi thông tin trên được lan truyền, cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc. Trước đó, Hân Đồng từng bày tỏ nguyện vọng muốn có con ở tuổi 38, nhưng do công việc của chồng bận rộn nên chưa thể hoàn thành. Lấy cớ bận rộn để tránh việc sinh con, việc bị bắt gặp đi chơi đêm với người khác giới khiến Lại Hoằng Quốc bị 'ném đá' thậm tệ.

Sau đó, vị bác sĩ đã lên tiếng giải thích: "Cô gái trong video livestream chính là Dương Tú Dung (Janet Yang). Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm qua và Hân Đồng cũng biết rõ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Thế nên, tất cả chỉ là sự hiểu lầm". Dù vậy, mối quan hệ bất thường của hai người vẫn khiến công chúng nghi ngờ.

Được biết, sau khi ly hôn cả hai không hề liên lạc lại với nhau. Truyền thông tiết lộ, tính cách của Lại Hoằng Quốc quá trẻ con, chưa trưởng thành, ham vui, vừa ly dị đã nhanh nhanh chóng chóng hẹn hò với các hotgirl tại các hộp đêm khiến Chung Hân Đồng vô cùng thất vọng. Còn trong suốt cuộc hôn nhân, bạn bè của hai người cũng cho hay, mối quan hệ của hai vợ chồng được miêu tả là "cuộc hôn nhân vô tính" (không có tình dục). Được biết nữ ca sĩ không muốn ông xã 'đụng chạm', nguyên do là bởi: "Cô ấy không yêu chồng".

Dù vậy, cả hai vẫn muốn có con để thay đổi tình hình, hòng cứu vãn cuộc hôn nhân. Chung Hân Đồng đã đi đông lạnh trứng, còn Lại Hoằng Quốc đi Bệnh viện kiểm tra Sức Khỏe để chuẩn bị thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 hoành hành, cả hai đành trì hoãn việc thụ tinh khiến cuộc hôn nhân lâm vào cảnh đường cùng, đành chịu đổ vỡ.

