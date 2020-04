Hé lộ lý do bệnh nhân 254 đang cách ly vẫn “lọt” qua chốt kiểm dịch COVD-19 để đi chạy thận

Theo ông Nguyễn Kiến Dụ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh (Hà Nội), khoảng 4h50 ngày 9/4, bệnh nhân 254 nhiễm COVID-19 , trú tại thôn Hà Lôi, tự ý ra khỏi nhà, đi xe máy xuống Bệnh viện Thận Hà Nội.



Thời điểm này, bệnh nhân ở diện nghi ngờ F1, vì là trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 243, hàng xóm vào ngày 13/3. Theo đúng quy định, bệnh nhân này phải được đưa đi cách ly tập trung, nhưng do căn cứ vào thời gian tiếp xúc, bệnh nhân đã qua 14 ngày kể từ ngày đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân số 243 và chưa phát bệnh nên thuộc diện cách ly y tế tại nhà.



"Khi qua chốt cách ly, bệnh nhân có đưa bệnh án và các giấy tờ liên quan đến việc phải chạy thận vào thời gian từ 6 giờ - 10 giờ các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần. Dù lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích về yêu cầu cách ly "Khi qua chốt cách ly, bệnh nhân có đưa bệnh án và các giấy tờ liên quan đến việc phải chạy thận vào thời gian từ 6 giờ - 10 giờ các ngày thứ ba, năm, bảy hàng tuần. Dù lực lượng làm nhiệm vụ đã giải thích về yêu cầu cách ly xã hội , nhưng bệnh nhân số 254 cho biết bệnh tình rất nặng, buộc phải đi chạy thận theo chỉ định của bệnh viện. Khi đó, cán bộ y tế trực đã đo thân nhiệt và ghi nhận thân nhiệt là 36,5 độ C. Lực lượng tại chốt đã tiến hành khử khuẩn xe máy và người, sau đó cho bệnh nhân qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 đi chạy thận. Đáng nói, khi bệnh nhân số 254 qua chốt cũng không khai báo đã tiếp xúc với bệnh nhân số 243 nên các lực lượng làm nhiệm vụ đã bỏ lọt trường hợp này"- đại diện trung tâm y tế thông tin.



Bệnh nhân 254 này là một trong 4 người được Bộ Y tế xác nhận dương tính với COVID-19 vào tối ngày 9/4.



Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 254 đến Bệnh viện Thận Hà Nội để điều trị, UBND quận Đống Đa cũng đã ban hành quyết định thiết lập cách ly y tế tại bệnh viện này. Đồng thời, bệnh viện cũng cách ly 17 bệnh nhân và 28 nhân viên y tế sau khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 254.

Hiện thôn Hạ Lôi đang được khoanh vùng, cách ly (Ảnh: Tiền Phong) Hiện thôn Hạ Lôi đang được khoanh vùng, cách ly (Ảnh: Tiền Phong)



Tuy gần 160 người F1 và F2, liên quan đến bệnh nhân 254 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, song những trường hợp này vẫn phải cách ly, theo dõi Tuy gần 160 người F1 và F2, liên quan đến bệnh nhân 254 đã cho kết quả xét nghiệm âm tính, song những trường hợp này vẫn phải cách ly, theo dõi Sức Khỏe 14 ngày.



Cùng với đó, UBND huyện Mê Linh chỉ đạo UBND xã Mê Linh thành lập, củng cố 66 tổ giám sát, thực hiện theo dõi, giám sát sức khoẻ và sự có mặt của các thành viên trong các hộ Cùng với đó, UBND huyện Mê Linh chỉ đạo UBND xã Mê Linh thành lập, củng cố 66 tổ giám sát, thực hiện theo dõi, giám sát sức khoẻ và sự có mặt của các thành viên trong các hộ gia đình hằng ngày.

Hoạt động khử khuẩn được thực hiện những ngày qua, khi thôn Hạ Lôi phát hiện ca bệnh Covid-19 (Ảnh: Người lao động) Bên cạnh đó, huyện Mê Linh cũng thành lập 3 tổ kiểm tra, giám sát do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mê Linh làm trưởng đoàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ giám sát hộ gia đình và việc thực hiện cách ly của người dân, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định (nếu có). Bên cạnh đó, huyện Mê Linh cũng thành lập 3 tổ kiểm tra, giám sát do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mê Linh làm trưởng đoàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ giám sát hộ gia đình và việc thực hiện cách ly của người dân, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định (nếu có).



Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Mê Linh đã phát cho mỗi gia đình trong thôn Hạ Lôi một phiếu (thẻ) ra ngoài để đi mua nhu yếu phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang và tích cực phối hợp cùng chính quyền.

Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh, gồm 14 đội của Trung tâm Y tế các quận, huyện và 1 đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đến hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Mê Linh để khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi.



Chiều cùng ngày 12/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 260. Hai bệnh nhân này là nữ, cùng là người thôn Hạ Lôi và làm nghề trồng hoa.

Trong đó, bệnh nhân 259, 34 tuổi, ngụ xóm bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh là vợ của bệnh nhân 254. Còn bệnh nhân 260, 35 tuổi, ngụ xóm Đường, thôn Hạ Lôi có tiếp xúc gần với 2 người F1 của bệnh nhân 243 khi đi giao hoa.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam chiều 12/4: Thêm 2 ca mắc mới- VTV1