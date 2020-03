Hé lộ lý do bệnh nhân thứ 17 lọt qua được hệ thống kiểm dịch tại sân bay

N.H.N. (26 tuổi, trú tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) được xác định là bệnh nhân thứ 17 dương tính với COVID-19 tại Việt Nam. N. chính là nữ hành khách đi trên chuyến bay VN00054 từ London về sân bay Nội Bài vào 4h30 ngày 2/3.

“Khi hành khách khai báo xong, chúng tôi có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng người này vẫn khẳng định đi từ Anh về chứ không đi qua các nước khác”, ông Tuấn khẳng định.

Cũng theo ông Tuấn, CDC Hà Nội chỉ phụ trách việc kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay, còn việc kiểm tra hộ chiếu thì do An ninh cửa khẩu Nội Bài thực hiện. Qua kiểm tra hộ chiếu cũng không phát hiện hành khách này từng đến Ý. Nếu phát hiện, CDC đã thực hiện cách ly từ sân bay.

Để ngăn chặn COVID-19, sân bay Nội Bài đã tập trung 3 lực lượng cùng rà soát hành khách nhập cảnh gồm lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế thuộc CDC Hà Nội , lực lượng An ninh cửa khẩu (Bộ Công an), an ninh sân bay (ACV).