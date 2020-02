Hé lộ lý do công an bắt giữ được kẻ giết cô gái phân xác cho vào vali bỏ sông Hàn sau vài tiếng 

Chỉ sau vài tiếng tích cực điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được phạm. Theo đó, kẻ sát hại phân xác cô gái mang quốc tịch Trung Quốc.

Sáng ngày 7/2, người dân phát hiện một chiếc vali màu đỏ trôi dạt ở sông Hàn, đoạn qua chân cầu Trần Thị Lý. Khi kéo lên kiểm tra, tá hỏa phát hiện đó là thi thể người đã bị phân ra thành nhiều mảnh. Sự việc được trình báo lên Công an TP Đà Nẵng

Tổ điều tra do Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo ngay lập tức xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành xác minh nhân thân nạn nhân và truy tìm nghi phạm.

Người dân tập trung rất đông theo dõi cơ quan Công an điều tra





Đến trưa 7/2, các đơn vị nghiệp vụ đã khoanh vùng và truy bắt thành công nghi phạm gây án. Được biết, Công an TP Đà Nẵng phá vụ án này chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủ. Đây là nỗ lực cao độ của tập thể đội điều tra Công an TP.

Việc nhanh chóng xác minh và truy bắt được đối tượng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sự nhanh nhạy trong điều tra, tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ cao. Ngay từ khi xác định đây là vụ trọng án, tổ công tác đã chỉ đạo một số điều tra viên trích xuất camera quanh khu vực cầu Trần Thị Lý để tìm chứng cứ và huy động tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Theo một nguồn tin mà Zing .vn chia sẻ, phân tích ban đầu cho thấy, đây là một án mạng nghiêm trọng, hung thủ đã sát hại nạn nhân từ tối hôm trước. Sau đó, hắn phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh rồi thả xuống sông Hàn nhằm phi tang.

Nghi phạm được xác định là người Trung Quốc

Lãnh đạo Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cũng nhận định, thi thể của nạn nhân chưa phân hủy nên khả năng mới tử vong từ tối ngày 6/2. Đến sáng 7/2 khi người dân đi tập thể dục qua chân cầu Trần Thị Lý thì phát hiện ra. Ít phút sau, người dân phát hiện thêm phần đầu của nạn nhân nổi lên ở bờ đông sông Hàn (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Về phần hung thủ gây án, sau khi bắt được nghi phạm, Công an TP Đà Nẵng đã áp giải đối tượng này về trụ sở để điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh thì xác minh được, hung thủ và nạn nhân là người Trung Quốc.

Danh tính nạn nhân được xác định là họ Bao (30 tuổi, quê ở Côn Minh, Trung Quốc ). Trước đó, khi mới phát hiện thi thể thì phỏng đoán nạn nhân khoảng 20 hoặc ngoài 20 tuổi. Cô gái này nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019. Thị thực của nạn nhân có giá trị đến tháng 3/2020.

Công an TP Đà Nẵng vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an tìm kiếm thêm phần thi thể khác của nạn nhân

Xem thêm:

Nga Đỗ (t/h)