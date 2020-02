Hé lộ lý do COVID-19 dễ dàng tấn công vào hệ thống nhà tù ở Hồ Bắc, Sơn Đông, Chiết Giang

Bộ Công an Trung Quốc ghi nhận, đã có 500 tù nhân mắc COVID-19 ở tất cả 5 nhà tù trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc, Sơn Đông, Chiết Giang.

Liên quan đến sự việc này, ông He Ping – Cục trưởng Cục quản lý trại giam của Bộ Công an Trung Quốc cho biết: “Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, tôi phải thông báo với mọi người rằng tính đến ngày 20/2, tại 5 nhà tù ở ba tỉnh Hồ Bắc, Sơn Đông, Chiết Giang đã có nhiều người nhiễm COVID-19”.

Dẫn tin từ báo Giao thông cho biết, trong khoảng 500 tù nhân nhiễm COVID-19 thì có đến hơn 1 nửa đang được quản lý tại các trại giam ở tỉnh Hồ Bắc (nơi tâm dịch Vũ Hán). Tại trại tạm giam nữ phạm nhân ở Vũ Hán đã có 230 ca nhiễm COVID-19 trong khi tại trại giam Hanjin có 41 trường hợp nhiễm dịch.

Tại tỉnh Sơn Đông ghi nhận 207 ca nhiễm COVID-19 là tù nhân và 7 cán bộ quản giáp tại trại giam Rencheng mắc dịch. Ở tỉnh Chiết Giang, trại giam giữ Shilifen đã ghi nhận 34 trường hợp tù nhân nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, giới chức Trung Quốc còn cho biết, có khoảng 10 tù nhân ở các tỉnh nói trên đang bị nghi ngờ nhiễm COVID-19. Đáng chú ý là trong số này có các đối tượng đang được quản lý, giáo dục tại trung tâm dành cho người vị thành niên.

Ngay khi tin tức được đưa ra, chính quyền trung ương Bắc Kinh đã cử một đội điều tra cấp cao để tiến hành điều tra lý do tại sao COVID-19 lại có thể xâm nhập vào hệ thống nhà tù được canh giác nghiêm ngặt tại 3 tỉnh này.

Liên quan đến sự việc này, ông Lei Dongsheng - Ủy ban các vấn đề về Luật pháp và chính trị trung ương Trung Quốc đã được chính quyền trung ương giao nhiệm vụ đẫn đầu một nhóm quan chức cấp cao khác tiến hành điều tra việc quản lý của nhà tù Rencheng. Nhóm điều tra này có cả các quan chức từ VKSND tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng ra chỉ thị cho các nhà tù, trại giam, trung tâm quản giáo trên toàn lãnh thổ tăng cường giám sát các tù nhân cũng như quản lý tốt tất cả các cán bộ quản giáo để ngăn chặn đại dịch xâm nhập vào các cơ quan thi hành pháp luật

Chính phủ Trung Quốc cũng rất mạnh tay trong việc xử lý những người có liên quan khiến tình hình dịch bệnh lan rộng, khó kiểm soát hơn. Cụ thể, ông Xie Weijun - Bí thư đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông và 7 quan chức quản giáo khác tại trại giam Rencheng đã bị sa thải vì quản lý yếu kém, không ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19 tại đơn vị do mình phụ trách.

Nga Đỗ (t/h)