Hé lộ lý do giám đốc nhà thầu công trình sập tường ở Đồng Nai bị tạm giữ hình sự

Đến tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ hình sự ông Hà Huy Hải (54 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga (đơn vị thi công công trình Nhà máy cho Công ty cổ phần AV Healthcare). Ngoài ra, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình) và Hà Huy Vĩnh Tường (24 tuổi, nhân viên chấm công).

Công trình ngổn ngang sau vụ sập tường khiến 10 người tử vong

Nói về lý do giám đốc công ty Hà Hải Nga bị tạm giữ hình sự, đại tá Nguyễn Văn Kim – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sở dĩ tạm giữ hình sự chủ nhà thầu thi công công trình có tai nạn lao động là vì xét thấy có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự.

Đại tá Kim cho biết thêm, Công an tỉnh cũng đã kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, hỗ trợ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc để tiếp tục xử lý theo quy định của Pháp luật