Hé lộ lý do hotgirl 'tiểu tam' hớp hồn chủ tịch Taobao: Mặc đồ idol, nhảy vũ điệu Kpop cực quyến rũ

Vào những tháng gần đây, mạng xã hội Trung Quốc liên tục xôn xao trước những tin tức về chuyện ngoại tình của giới showbiz. Trong đó, câu chuyện được nhiều người quan tâm bậc nhất phải kể đến chuyện tình sai trái giữa hotgirl ' tiểu tam ' Trương Đại Dịch và chủ tịch Taobao - Tmall Tưởng Phàm.

Trương Đại Dịch - Tưởng Phàm - Đổng Hoa Hoa

Vào ngày 17/4, vợ của chủ tịch Taobao - nickname Đổng Hoa Hoa đã công khai đăng bài dằn mặt 'tiểu tam' Trương Đại Dịch, nói cô đừng léng phéng với chồng mình nữa. Tài khoản này viết: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, còn dám léng phéng với chồng tôi nữa, tôi sẽ không khách khí đâu, tôi cũng chẳng muốn gây sự. Hi vọng cô giữ tự trọng, hãy tự giải quyết ổn thoả". Sau scandal ngoại tình này, những người trong cuộc đều chịu ảnh hưởng nặng nề: Tưởng Phàm bị giáng chức, cắt mọi khoản khen thưởng, khai trừ quan hệ đối tác còn ' người thứ ba ' Trương Đại Dịch liên tục bị chỉ trích, lên án khắp mọi mặt trận.

Nhiều người không khỏi tò mò về việc bằng cách nào mà Trương Đại Dịch có thể gặp gỡ và quyến rũ Tưởng Phàm. Được biết, Đại Dịch là cổ đông lớn thứ 2 của công ty quản lý người nổi tiếng Ruhnn Holding. Vào năm 2016, Alibaba đã đầu tư tới 300 triệu NDT (khoảng 993 tỷ VND) vào công ty này. Sau đó, Đại Dịch thường được mời tham gia các cuộc họp nội bộ hay tiệc mừng của tập đoàn Alibaba.

Một nguồn tin cho biết, Trương Đại Dịch và Tưởng Phàm đã quen biết nhau khoảng 5 năm nhưng không liên lạc thường xuyên. Mối tình sai trái chỉ bắt đầu sau một cuộc họp mặt cấp cao thường niên, có sự tham gia của cả Đại Dịch và Tưởng Phàm. Trong buổi họp này, để có thể tạo mối quan hệ thân mật với chủ tịch Taobao, "nữ hoàng thương mại điện tử Trung Quốc" Trương Đại Dịch đã quyết định mặc đồ idol, nhảy vũ điệu đầy Kpop quyến rũ.

Theo Sohu, sau khi kết thúc màn trình diễn, cuộc họp mặt cũng đi đến hồi kết, và Đại Dịch quyết định mời các giám đốc điều hành tập đoàn Alibaba đi hát karaoke cùng mình. Trước lời mời của nàng hotgirl xinh đẹp, các vị lãnh đạo không thể từ chối. Được biết, sau buổi hát karaoke này, Tưởng Phàm đã say bí tỉ, Trương Đại Dịch đề xuất mình sẽ đưa anh về nhà, và mọi chuyện hồi sau như mọi người đã rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)