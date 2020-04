Hé lộ lý do mẹ nạn nhân bị Đường Nhuệ đánh 6 năm trước tố đích danh sếp Công an

Không chỉ tố giác Đường Nhuệ hành hung, người phụ nữ này còn làm đơn tố đích danh sếp Công an với lý do không làm tròn vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, dung túng, bỏ lọt tội phạm.

Trong quá trình điều tra sai phạm của băng nhóm Đường Nhuệ, tối 21/4, Công an TP Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thái Bình) để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) ngày 18/4/2014.

Trước đó, Đường Nhuệ bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3 tại nhà số 366, đường Lê Quý Đôn. Khi đó, Đường Nhuệ cùng vợ và đàn em đã hành hung phụ xe khách dẫn đến hậu quả nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập mũi.

Bà Đinh Thị Lý

Theo tin từ kienthuc.net.vn, ngoài việc tố giác Đường Nhuệ hành hung, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), mẹ anh Mai Thế Duy (SN 1988, người bị Đường Nhuệ cùng đàn em đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm thương tật 15%) còn làm đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam – Phó trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình.

Kienthuc.net.vn cho biết, lý do tố cáo được bà Lý nêu trong đơn là do ông Cao Giang Nam không làm tròn vài trò trách nhiệm của người lãnh đạo, dung túng, bỏ lọt tội phạm.

Theo nội dung đơn tố cáo, sáng 18/11/2014, khi làm việc tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, bà Lý và con trai là anh Duy đã bị Đường Nhuệ chỉ đạo đàn em khép cửa phòng tiếp dân, đánh mẹ con bà. Trong bản tường trình bà Lý khai chi tiết về sự việc này.

Trả lời kienthuc.net.vn, bà Lý cho biết, khi làm đơn tố giác Đường Nhuệ đánh người vô cớ gây thương tích tại trụ sở Công an phường lên Công an TP Thái Bình, vụ án của mẹ con bà đã được thụ lý, lấy lời khai và trực tiếp giao cho anh Ngọc – điều tra viên làm vụ án theo đúng trình tự Pháp luật

“Giám định lần 1 cho con trai tôi là 10% (chưa khởi tố vụ án). Khi đã phẫu thuật đóng đinh, tôi làm đơn giám định bổ sung lần 2, con trai tôi mất 15% thương tật (bắt buộc phải khởi tố vụ án)”, bà Lý viết trong đơn.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm

Bà Lý còn nói thêm, Đường Nhuệ đánh mẹ con bà giữa thanh thiên bạch nhật tại trụ sở Công an phường. Bà đã tố cáo đích danh Đường Nhuệ nhưng vụ án kéo dài đến 6 tháng không khởi tố bị can đối với Đường Nhuệ. Đến ngày 5/7/2015 lại có quyết định đình chỉ vụ án hình sự vì không tìm được bị can trong vụ án.

“Tôi vô cùng bất lực, tiếp tục làm nhiều đơn gửi các cơ quan pháp luật từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, mỗi khi làm đơn đến cơ quan CSĐT thì lập tức không tránh khỏi việc Đường Nhuệ cho đàn em điện thoại đe dọa, chửi bới, uy hiếp tính mạng gia đình tôi”, bà Lý viết trong đơn.

Điểm đáng chú nhất là, trong đơn, bà Lý có nêu: “5 năm qua, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, sợ sệt không khởi tố Đường Nhuệ”.

Bà Lý còn cho rằng, ông Nam đã bao che cho Đường Nhuệ nên đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mẹ con bà.

Liên quan đến việc tiếp tục khởi tố Đường Nhuệ, bà Lý cho biết, ngày 20/4 đã lên làm việc với cơ quan Công an. Đến chiều ngày 21/4 thì nhận được thông tin về việc khởi tố bị can đối với Đường Nhuệ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích xảy ra cách đây 6 năm.

“Việc này là ngoài sức mong đợi sau bao nhiêu năm chúng tôi đi tìm công lý. Tôi cũng đã gặp tân Giám đốc Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã động viên tôi và mong tôi tin tưởng công lý sẽ được thực thi…”, bà Lý cho biết.

Bà Lý cũng bày tỏ mong muốn vụ án sẽ được điều tra theo đúng quy định để những kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị thích đáng theo quy định của pháp luật và làm gương cho những người khác.

