Hé lộ lý do nữ phó chủ tịch phường ở Đà Nẵng chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Người thân của nạn nhân cho biết, tối ngày 13/3 khi về nhà thì phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Mọi người lập tức cắt dây xuống kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong.

Sau đó sự việc được trình báo lên Công an quận Sơn Trà. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong và khám nghiệm hiện trường.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức an táng. Đến hôm nay, gia đình đã lo xong hậu sự cho bà T..

Theo nguồn tin từ plo.vn, gần đây gia đình bà phó chủ tịch 41 tuổi xảy ra nhiều chuyện không vui. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân . Tuy nhiên, kết luận cuối cùng về cái chết của bà T. phải đợi báo cáo từ cơ quan Công an.

Cách đây 2 năm, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cũng nhận được tin báo về vụ việc chủ tịch UBND xã treo cổ tự tự. Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Văn Sơn (44 tuổi) - Chủ tịch UBND xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ).

Theo thông tin từ Công an, khoảng 6h30 ngày 6/11/2018, một sư thầy ở nhà chùa sát cạnh ra bơm nước thì phát hiện ông Sơn đang trong tư thế treo cổ tự tử ở cây sầu riêng trong vườn nhà. Sư thầy đã hô hoán mọi người chạy sang cắt sợi dây đưa ông Sơn vào nhà nhưng nạn nhân đã tử vong

Một nguồn tin cho biết, những ngày trước khi chết, ông Sơn có biểu hiện tâm lý không bình thường. Trước đó, ngày 5/11/2018, ông Sơn vẫn chủ trì họp cơ quan chỉ đạo một số công việc. Thậm chí ông Sơn vẫn cười đùa với đồng nghiệp như mọi ngày. Vì thế việc ông Sơn treo cổ tự tử khiến tất cả mọi người đều sốc.

