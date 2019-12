Hé lộ lý do TAND tỉnh Điện Biên đưa vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ra xét xử lưu động 

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày mai (26/12), TAND tỉnh Điện Biên sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ nữ sinh giao gà bị sát hại xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vụ án xảy ra vào 30 Tết Nguyên đán năm 2019.

Phiên tòa dự diễn ra trong 3 ngày từ 26 /12 đến 28/12 tại sân vận động TP Điện Biên Phủ . Đây là phiên xét xử lưu động được TAND tỉnh Điện Biên thông báo từ đầu tháng 12/2019.

Địa điểm xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Nói về vụ án này, ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên (chủ tọa phiên xét xử ngày mai) cho biết: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị can với nhiều tình tiết phúc tạp. Thậm chí có nhiều bị can bị truy tố từ 4 – 5 tội danh, nhiều tiền án, tiền sự; nhiều bị can có quan hệ vợ - chồng, anh em ruột thịt, hoặc cùng nghiện ma túy…

Do đó, để đảm bảo xét xử công minh, công bằng, đúng người, đúng tội, các cán bộ của TAND tỉnh Điện Biên đã nghiên cứu hồ sơ kỹ, các bản tường trình, lời khai, kết luận giám định, kết quả khám nghiệm… để đảm báo phần tranh luận một cách dân chủ, công bằng, khách quan nhất.

Chia sẻ về quyết định xét xử lưu động, thẩm phán Nam cho biết: “Việc quyết định xét xử vụ án ngoài trụ sở của TAND tỉnh Điện Biên đã được chúng tôi cân nhắc kỹ rất nhiều vấn đề. Công dân đến dự tòa dự kiến sẽ rất nhiều nên phòng xét xử của tòa không đủ không gian để đáp ứng nhu cầu của người dân”.

“Việc xét xử lưu động tại Sân vận động TP Điện Biên Phủ cũng sẽ có tác dụng tốt, đảm bảo cho công dân có thể đến tham dự phiên tòa, ai cũng có thể vào nghe, ai cũng có thể nhìn thấy được toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo. Và xét xử lưu động còn có tác dụng giáo dục một cách trực quan, sinh động trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm chung hiện nay. Vì những lý do trên nên chúng tôi quyết định xét xử lưu động”.

Hình ảnh cuối cùng của nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Liên quan đến việc TAND tỉnh sẽ đưa vụ này ra xét xử lưu động, ngày 12/12, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã có thông báo số 932 về chủ trương xét xử lưu động, xử lý vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này để nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đề cao tính răn đe, giáo dục Pháp luật đối với người dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Quay lại với vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại, được biết, phiên xử dự kiến mời một số nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tòa, song không có bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên – bà Hiền bị kết án 20 tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy).

Theo quyết định của TAND tỉnh Điện Biên, thì phiên xét xử ngày mai sẽ do thẩm phán Phạm Văn Nam và thẩm phán nguyễn Trọng Đoàn – Chánh án tòa Hình sự TAND tỉnh Điện Biên điều hành. Trong đó, thẩm phán Nam giữ vai trò chủ tọa.

9 bị can bị đưa ra xét xử là: Vì Văn Toán (37 tuổi; kẻ chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi).

TAND tỉnh Điện Biên truy tố 9 bị can với 6 tội danh: Giết người ; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm. Trong đó 6/9 bị can bị truy tố với khung hình phạt tử hình.

Your browser does not support HTML5 video.

Thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Thu Nga (t/h)