Hé lộ lý do Thừa Thiên – Huế quyết họp HĐND trong thời điểm cách ly toàn xã hội

Việc tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức họp HĐND trong thời điểm cả nước đang thực hiện Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ gây xôn xao dư luận. Vậy lý do là gì?

Theo tin từ Người lao động, theo dự kiến, kỳ họp bất thường lần thứ 7 của HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016 – 2017 sẽ diễn ra trong ngày 7/4. Thông tin này trở nên bất bình thường khi tỉnh này quyết định tổ chức họp trong bố cảnh cả nước đang thực hiện các chỉ thị của Thủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 , trong đó có yêu cầu cách ly toàn xã hội ; dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 trong 1 phòng họp.

Vậy vì sao, Thừa – Thiên Huế lại tổ chức họp? Về vấn đề này, ông Lê Trường Lưu – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII cho biết: Có một số công việc cấp bách như liên quan đến dự án giải phóng, di dời dân cư ra khỏi khu vực kinh thành Huế nên phải họp để thông qua các nghị quyết, chủ trương nhằm thực hiện.

Ông Lưu cũng cho biết, phương án họp trực tuyến, không mời đại trà và các đại biểu được chia thành các phòng, không quá 20/phòng nên đảm bảo bảo đúng theo quy định Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa Thiên - Huế tổ chức họp HĐND để giải quyết các vấn đề cấp bách

Cũng nói về vấn đề trên, ông Cái Vĩnh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII cho biết: Có nhiều nội dung bức thiết như bố trí cho dự án di dời người dân khu vực I kinh thành Huế phải quyết gấp để giải ngân và làm các thủ tục chi trả tiền đền bù cho bà con nhân dân . Đây là vấn đề an sinh xã hội, tỉnh đã phê duyệt đền bù mà chưa chi trả cũng sai luật nên cần giải quyết gấp.

"Đó là những vấn đề bức thiết. Thủ tướng yêu cầu tạm dừng các cuộc họp không cần thiết nhưng đây có những nội dung rất bức thiết nên phải họp để lấy ý kiến biểu quyết hội đồng để thông qua cho kịp”, ông Tuấn nói.

Được biết, trong kỳ họp này có 52 đại biểu HĐND và thêm 4 – 5 gián đốc các sở, ngành có trình bày đề án được mời tham dự. Những người này được ngồi ở 4 phòng (mỗi phòng không quá 17 người) ở trụ sở HĐND – UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để họp trực tuyến.

Khi đến họp, các đại biểu mang theo khẩu trang, được do thân nhiệt trước khi vào phòng họp. Kỳ họp lần này cũng không mời rộng rãi.





Về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 4/4, Việt Nam đã ghi nhận 239 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 ca từng là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai . Tính đến sáng nay, Việt Nam đã chữa khỏi cho 85 người nhiễm COVID-19. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại hơn 20 cơ sở y tế trên toàn quốc.

Your browser does not support HTML5 video. Báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam là hình mẫu chống dịch COVID-19

Nga Đỗ (t/h)