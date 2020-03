Hé lộ nguồn gốc 3 dây pháo được đốt trong đám cưới ở Sóc Sơn, Hà Nội

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng đốt pháo trong đám cưới xảy ra vào ngày 1/3 tại xã Phù Lỗ.

Theo điều tra của Công an huyện Sóc Sơn, ngày 1/3, ông V.V.N. (trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức đám cưới cho con trai là anh V.X.T. (SN 1996, ở khối 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn). Trong thành phần khách mời hôm đó có Trần Văn Khang (lái xe làm cùng ông N. ở công ty Hưng Phát) và Nguyễn Văn An (đối tác của công ty).

Với suy nghĩ tăng thêm phần náo nhiệt cho đám cưới, Trần Văn Khang đã đặt mua 3 dây pháp nổ vỏ màu đỏ, cuộn tròn thành bánh của một người quen trên mạng xã hội với giá 4,3 triệu đồng. Sau đó, Khang mang số pháo này đến đám cưới con ông N..

Hai đối tượng đốt pháo trong đám cưới ngày 1/3

Đến khoảng 13h15 ngày 1/3, khi gia đình đang tổ chức đón dâu, Khang tiến hành rải phảo và dùng bật lửa đốt một dây pháo ở vỉa hè đường Quốc lộ 3, trước cửa nhà chú rể. Việc Khang đốt pháo gây tiếng vang lớn, khói mùi mịt khiến người dân đi đường rất hoang mang.

Chưa dừng lại, khoảng 15h30 cùng ngày, khi gia đình ông N. đi đón dâu về, Khang và An tiếp rải thêm 1 dây pháo nữa để đốt tiếp với mục đích chúc mừng gia đình đón dâu thuận lợi.

Với dây pháo cuối cùng, Khang cắt làm đôi rồi treo trên lối đi vào hội trường tổ chức hôn lễ. Sau khi lễ cưới xong xuôi, An và Khang di chuyển về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hình ảnh được cắt ra từ clip

Đến ngày 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đám cưới ở xã Phù Lỗ với hình ảnh một người đàn ông đang rải hàng chục mét pháo ra trước cổng đám cưới đốt. Những tràng pháo nào gây tiếng nổ lớn, khói trắng xóa. Nhiều người xem được đoạn clip tỏ ra vô cùng phẫn hộ nộ trước hành động của những người đốt.

Ngay khi nhận được tin báo về sự việc, xã Phù Lỗ cùng các cơ quan chức năng đã triệu tập gia đình tổ chức hôn lễ lên làm việc. Thời điểm đó, ông N. cho biết, do bận tổ chức hôn lễ và tiếp khách nên khi đó chưa nắm rõ ai là người đốt pháo.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ đốt pháo trong đám cưới được quay bằng flycam

Nga Đỗ (t/h)