Hé lộ nguyên gã trai trẻ sát hại bạn gái trong nhà nghỉ rồi tới công an đầu thú ở Thanh Hóa

Đỗ Tuấn Hùng bước đầu khai rằng, do người yêu thấy mình nhắn tin với người khác nên nổi cơn ghen tuông dẫn đến cãi vã. Trong không tỉnh táo, Tùng đã sát hại nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh đang theo học ở trường Đại học dự bị Sầm Sơn (đóng trên địa bàn TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị bạn trai là Đỗ Huy Tùng (SN 1986, trú ở thôn Chúc Chuẩn 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu nguyên nhân gây án đã được xác định.

Cụ thể, ngày 19/12, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Huy Tùng để điều tra về tội Giết người. Nạn nhân là chị Thao Thị H. (18 tuổi, ngụ huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Vụ án xảy ra vào 20h ngày 14/12 tại nhà nghỉ Kim Khánh (thuộc phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn).

Theo lời khai của Tùng thì hắn và chị H. yêu nhau được một thời gian khá dài. Do chị H. đang theo học tại trường dự bị ở Sầm Sơn nên thỉnh thoảng Tùng có đến thăm.

Ngày 14/12, Tùng từ Triệu Sơn đi xuống TP Sầm Sơn để gặp bạn gái. Hai người đưa nhau vào thuê một phòng nhà nghỉ Kim Khánh để tâm sự.

Trong lúc đang nằm cạnh nhau thì điện thoại Tùng có tin nhắn đến. Chị H. lúc này nghi ngờ Tùng nhắn tin với người phụ nữ khác nên đã nói nặng lời với Tùng. Thế là hai người xảy ra mâu thuẫn, nói qua nói lại.

Chân dung gã trai trẻ sát hại người yêu

Được biết, trước khi đưa người yêu vào nhà nghỉ Tùng có sử dụng ma túy đá nên trong lúc cãi nhau với chị H., Tùng bị hoang tưởng luôn nghĩ rằng chị H. sẽ giết hại mình. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Tùng lấy chăn đè lên chị H., hai tay bịt mặt, mũi khiến chị H. giãy giụa, cào cấu vào người Tùng nhưng không thoát ra được. Một lúc sau chị H. lịm đi không phản kháng được nữa.

Lúc này Tùng chợt bừng tỉnh thì thấy bạn gái không còn thở nữa. Do quá hoảng sợ nên Tùng đã bỏ chạy đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Sầm Sơn xuống phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Qua khám nghiệm xác định, nạn nhân H. tử vong do bị ngạt thở. Trên cơ thể không có vết thương khác.

Cùng thời điểm các điều tra viên tiến hành trích xuất camera an ninh của khách sạn và các nhà gần đó thì thấy Tùng hốt hoảng chạy ra ngoài đi theo hướng đến trụ sở Công an. Vì Tùng khai có sử dụng ma túy nên cơ quan điều tra đang tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định ma túy đối với đối tượng này.

