Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ hai băng nhóm côn đồ hỗn chiến khiến 1 người chết tại Quy Nhơn

Liên quan đến vụ hai băng nhóm giang hồ đâm chém nhau khiến một người chết đêm 15/5, Báo Người Lao Động cho biết thông tin từ Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã xác định được 3 đối tượng liên quan đến vụ việc. Cả 3 đối tượng trên đều ngụ ở xóm Nhà Đèn, thuộc phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn.

Đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến được đăng tải trên mạng xã hội