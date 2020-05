Đoạt mạng anh trai vì bị lấy cắp 2 chiếc quần mới

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Huỳnh Long Khánh (24 tuổi, ngụ P. An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án mạng là anh Huỳnh Long Hậu (32 tuổi), anh ruột của Khánh.

Như đã đưa tin trước đó, chiều tối 30/4, người dân sống tại khu phố 2, phường An Hòa (TP Biên Hòa) nghe tiếng la hét thất thanh. Khi chạy tới nơi, người dân chỉ còn phát hiện người đàn ông nằm chết trên sàn nhà với chết thương lớn ở cổ.

Hiện trường vụ án mạng



Theo Thanh niên, công an xác định Hậu là người nghiện ngập, thường xuyên lấy đồ đạc của Theo Thanh niên, công an xác định Hậu là người nghiện ngập, thường xuyên lấy đồ đạc của gia đình mang đi bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.



Ngày 30/4, Hậu lấy trộm 2 chiếc quần mới của Khánh đem bán. Tối cùng ngày, sau khi biết sự việc, Khánh quá bực tức đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào cổ khiến anh trai mất mạng.



Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Sau khi gây án, Khanh bỏ chạy. Sau khi nghe ngóng thông tin anh trai đã tử vong, khoảng 10 sáng 1/5, Khánh tới cơ quan công an đầu thú.



Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra vụ án.



Trước đó, ngày 20/4, ông Đoàn Tám (74 tuổi, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị con trai cả và cháu nội chém nhiều nhát vào đầu do mâu thuẫn đất đai. Nghi phạm gây án là Đoàn Công Minh (SN 1996, ngụ thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), cháu nội ông Tám.



Qua thăm khám, nạn nhân được xác định có tổng cộng 17 vết thương, chiều dài 0,2-0,8 cm. Bên cẳng tay trái cũng có 1 vết thương.



Công an huyện Tuy An xác định vụ việc có dấu hiệu giết người nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Yên để tiến hành điều tra.

Hà Ly (t/h)