Hé lộ nguyên nhân Bộ Công an ra lệnh tiêu diệt nghi phạm vụ xả súng ở huyện Củ Chi

Suốt ngày 30/1/2020, Công an huyện Củ Chi, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an huy động hàng trăm cảnh sát tuần tra, siết chặt vòng vây nơi nghi phạm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) – kẻ xả súng khiến 5 người chết ẩn nấp ở đường 472 (giáp ranh giữa xã Trung An – xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Để phục vụ công tác truy bắt đối tượng này, cảnh sát đã huy động xe bọc thép, vũ khí, cảnh khuyển và nhiều công cụ phục vụ phá án khác. Đến đêm 30/1, cơ quan chức năng thắt chặt vòng vây để truy bắt đối tượng.

Công an huy động hàng trăm chiến sĩ vây bắt nghi phạm

Phân tích về việc truy bắt đối tượng Tuấn, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an nói: “Bộ Công an đặt mục tiêu cố gắng vây bắt được nghi can trong đêm 30/1”.

Tuy nhiên, lão đạo Bộ Công an cũng khẳng định, đây là vụ án nghiêm trọng, nghi can có thể gây nguy hiểm cho người dân cũng như lực lượng chức năng . Vì vậy, cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết.

Trung tá Đào Trung Hiếu – chuyên gia tâm lý học tội phạm (Bộ Công an) phân tích dưới góc độ tâm lý học tội phạm như sau: Trong vụ vây bắt đối tượng cố thủ sử dụng vũ khí nóng, giải pháp đầu tiên được cảnh sát vận dụng đó là kêu gọi nghi can buông bỏ vũ khí đầu hàng. “Ưu tiên cao nhất trong hoạt động vây bắt tội phạm là đảm bảo an toàn cho lực lượng công an và cho cả nghi can lẫn người dân”, trung tá Hiếu nói.

Như vậy, theo phân tích của trung tá Hiếu thì bắt giữ đối tượng còn sống nhằm mục đích phục vụ hoạt động điều tra, tố tụng và xét xử. Nhưng trong tình huống nghi can cố thủ bằng vũ khí có hỏa lực sát thương cao, trước hết lực lượng vây bắt phải có trách nhiệm vô hiệu hóa sự chống trả của đối tượng bị vây bắt.

Chân dung nghi phạm

Cũng theo trung tá Hiếu, nghi can xả súng khiến 5 người chết có ác tính cao, cố thủ bằng vũ khí, cho thấy đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm cho nên Bộ Công an đã cho phép tiêu diệt khi cần thiết.

Theo như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng 30/1, cơ quan chức năng đã huy động 300 cảnh sát có vũ trang đến vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Lực lượng chức năng vây bắt ở vườn hoa quả của người dân. Đồng thời lập chốt chặn tất cả các ngã ba, ngã tư quanh khu vực và tiếp tục thu hẹp vòng vây, xe bọc thép áp sát khu vực nghi can lẩn trốn. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo vụ vây bắt nghi phạm.

Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi phạm nguy hiểm có thể gây hại cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Theo đó, cảnh sát được phép tiêu diệt nghi can khi cần thiết.

Công an siết chặt vòng vây vây bắt nghi phạm

